Los últimos días del fútbol chileno no han sido tranquilos, luego de un reportaje de Informe Especial que denuncia la relación irregular de representantes de jugadores con los clubes nacionales. Uno que no se quedó callado ante el tema fue Jorge “Potencia” Vargas.

El otrora defensor, que hoy es entrenador en el Aurora Pro Patria de la Serie C de Italia, se refirió a la actualidad del medio nacional, como la salida de Ariel Holan de Universidad Católica: “Siempre es lamentable cuando se cambia el técnico y todo ese tipo de cosas, pero es un técnico que supuestamente vino a cambiar un poco los resultados a Universidad Católica a nivel internacional y no le fue para nada bien. No sé cuál fue la idea de traerlo de vuelta cuando ya había tenido un ciclo y creo que no lo hizo bien”, indicó en conversación con Paulo Flores para RedGol.

La salida de Holan no es la única que registran los Cruzados en los últimos días, ya que Matías Dituro también deja el club para partir al fútbol turco. “El tema de Dituro creo que es un jugador que no tendría por qué haber estado jugando en Chile. Lo hizo bastante bien en el Celta de Vigo cuando salió. No tendría por qué haber vuelto a Católica después de una gran temporada en Europa y los contratos cuando se hacen se tienen que respetar y si estaba la posibilidad de salir de manera libre, bien por él y por la gente que lo hizo. Ya había dado el máximo en Chile“, reflexionó el formado en San Carlos de Apoquindo.

Reportaje de Informe Especial

La investigación del programa de TVN volvió a poner en el tapete una serie de irregularidades en la relación entre los representantes de jugadores y los clubes del fútbol chileno, donde Fernando Felicevich ha sido uno de los apuntados por su papel en distintos equipos y el manejo de los futbolistas. Potencia, como en sus mejores tiempos en la Serie A, se lanzó en plancha contra la polémica.

“Hay muchos temas que están dando vuelta y no son claros. Todos hablan de Sergio Jadue y todo el tema, pero como dijo Informe Especial, la otra gente sigue trabajando en el fútbol, sigue por atrás y sigue haciendo daño en todo sentido. No es tema el que hagan dinero con el fútbol, lo peor de todo es que daña la formación del fútbol chileno. No olvidemos que no se ha podido clasificar a ningún Mundial, ninguna Olimpiada”, comenzó indicando quien como jugador defendió a Universidad Católica, Reggina, Empoli y Livorno, entre otros clubes.

Toda esta situación, Vargas aseguró que afecta al nivel que hay en Chile. “No han dejado nada, nada, para el futuro. Las selecciones no son legítimas o regulares porque no llegan siempre los mejores como se explicaba en el reportaje, pero también hay muchas cosas de por medio. Salía hablando Ricardo Abumohor por una parte, pero él no dirige la selección. Hay cosas que uno a veces no entiende y es difícil analizarlo a la distancia. Lo peor de todo de este problema de representantes, es que le hace mucho daño a la formación de jugadores y a las selecciones futuras para pelear cosas importantes“, cerró.