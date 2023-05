Jorge Vargas sigue como DT del Aurora Pro Patria, cuadro que milita en la Serie C del fútbol de Italia y le contó a RedGol sus proyecciones en ese país, donde Nápoles sigue de fiesta tras el Scudetto que logró el equipo de Luciano Spalletti en la Serie A.

Jorge Vargas responde el teléfono desde Italia. El otrora defensor de Universidad Católica y la selección chilena que tuvo una vasta trayectoria en Europa hoy es el director técnico del Aurora Pro Patria, que acaba de finalizar en la medianía de la tabla en la Serie C, la tercera categoría del balompié itálico.

En aquel país, Potencia jugó para el Empoli, el Livorno, la Reggina y la Spezia, razón por la que conoce muy bien, tanto el juego italiano como la idiosincrasia de los habitantes. De hecho, su intención es continuar radicado allá, aunque últimamente existieron algunos contactos para dirigir en Chile.

"Siempre que el técnico tiene tiempo libre a nivel de mente le viene a la cabeza la opción de dirigir donde uno partió. En este momento es difícil, las oportunidades no se han dado. Sólo equipos de Primera B en su momento", le contó Vargas a RedGol en una conversación que tuvo con nuestro querido e inconfundible Paulo Flores.

El ex zaguero del Red Bull Salzburg de Austria, que comenzó a llamarse así en 2005, un año antes de su estadía allí, no se quedó con esas palabras. "Las cosas importantes están acá, el fútbol italiano este año logró cosas que nadie pensaba, tener equipos en todas las semifinales europeas, eso no ha pasaba hace mucho tiempo y significa que la dirección ha cambiado un poco en el fútbol italiano", explicó Jorge Vargas, para dejar en claro algunos porqués de su determinación.

Jorge Vargas: "Mi objetivo es estar acá en Italia"

De hecho, Jorge Vargas sigue con la enumeración de aspectos que lo hacen inclinar la balanza hacia mantenerse en Italia. "Ha mejorado con la incorporación de valores jóvenes. Mi objetivo es estar acá, lógica que uno nunca cierra las puertas a poder volver", expresó el otrora zaguero, quien también jugó para Huachipato y Coquimbo Unido en el inicio de su carrera profesional.

"En el plano familiar y también hay otro punto importante de la decisión, tendría que realmente valer la pena la chance para poder ir", sentenció el Potencia, quien no se ve cruzando el charco. Al menos no por ahora. Pero sí tuvo tiempo para desglosar parte de lo que se ha vivido en Italia con el nuevo título logrado por el Napoli.

Potencia Vargas: "La leyenda de Maradona siempre seguirá en Napoli"

Pese a que el festejo se dilató más de lo presupuestado, el Napoli pudo alzar el título en la Serie A. Esa consagración desató un carnaval en la ciudad, que no tenía una celebración por este motivo desde que Diego Armando Maradona llevaba la batuta del equipo que se consagró en la élite del fútbol italiano y también en la competencia continental.

"Es muy raro que un equipo del sur gane un campeonato. Los equipos más importantes económicamente están en el norte de Italia. Por eso trasciende mucho más lo que hizo Maradona, que ganó dos Scudetti, una Copa UEFA. Por eso su leyenda nunca va a terminar en el Napoli. Hay mucha diferencia a nivel económico", contextualizó Jorge Vargas.

Y prosiguió con su apreciación al respecto. "Con este campeonato en forma contundente y aplastante, le da también un segundo aire a los equipos que quizá no invierten mucho dinero, pero pueden hacer un buen trabajo con logística y buscando los jugadores que les puedan servir al técnico. Por el modo de jugar y la personalidad como la tiene Spalletti, puede dar un golpe en cualquier parte del mundo", cerró el DT del Aurora Pro Patria.