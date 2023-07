El gerente de desarrollo y nuevos proyectos de la ANFP, Diego Karmy, tomó la voz desde la sede de Quilín para referirse a la polémica generada por el programa Informe Especial y su capítulo “El cartel del gol”, en el que entrega nuevos antecedentes del accionar de Fernando Felicevich en el fútbol chileno, especialmente en Deportes La Serena.

En conversación con Radio Cooperativa, Karmy sostuvo que “ante todo, primero poner en contexto. El informe tomaba épocas bastante antiguas, 2015 y proyectó varios temas. Es súper relevante para el público en general, que a veces no entiende más allá de la pelota, todo lo que se ha hecho en relación a transparencia y probidad desde 2017 en adelante. Directorio tras directorio se ha ido avanzando bastante en nuevas políticas, regulaciones y reglamentos que generan un contexto más sólido de la gobernanza actual. Tanto en propiedad de reguladores, nosotros tenemos publicado desde 2021 todo esto en nuestro sitio web, toda la propiedad de controladores de los dueños de los clubes y todo lo que se hace a nivel de control financiero”.

El directivo agrega que “permanentemente como Unidad de Control Financiero estamos fiscalizando en materias de remuneraciones, provisiones, todo lo que es el estado financiero anual que deben presentar los clubes en la memoria y el capital de funcionamiento, que es una fiscalización que se hace trimestral. Con todo esto se controla, por ejemplo el límite salarial, el límite de gasto en fútbol o límite de pérdidas que tienen los clubes, y estos se han ido denunciando en cada una de las etapas que corresponden. Eso es importante de cómo se ha ido profesionalizando la industria”.

La ANFP no registra a Fefe como dueño de La Serena

Sobre la relación de Felicevich y La Serena, en la que muchos apuntan al representante de jugadores como el verdadero mandamás del club granate, la ANFP explica que no tiene ninguna prueba de dicha situación y los protocolos realizados muestran un orden legal.

“Es un tema súper complejo y lo hemos venido viendo, porque es un tema recurrente de los medios y de interés nuestro como ente rector. El tema particular de La Serena, con todos los controles que tenemos nosotros, es que Felicevich no es el dueño del club, es un representante muy importante y reconocido en muchos clubes de Chile, y efectivamente va a tener un rol de asesor y ese rol es muy amplio. Uno cuando tiene un asesor en una empresa puede limitar su función a algo muy específico, particular o tener un asesor que sea muy amplio. Si Deportes La Serena o algún club quiere darle más potestad o se deja asesorar en varios temas por esa misma persona, es una decisión muy particular del club, no es ilegal”, sostiene Diego Karmy.

Añade que “hay que tener ojo y no guiarse solamente por whatsapps. Yo quiero remarcar que son todos los gerentes generales, presidentes de club y directores que firman una declaración jurada cuando se entrega esta información. No es información que sólo nos entregan a nosotros como Unidad de Control Financiero, sino que esto también va a la Comisión para el Mercado Financiero, la CMF. Ahí hay un tema muy complejo, porque si hay una falsedad en esa información, se estarían perjudicando”.

Diego Karmy sentencia que “nosotros como ANFP, estamos haciendo normalmente modificaciones y llevando también a comisiones todas las regulaciones. Por ejemplo, este reglamento nuevo fue aprobado el 2018, nos demoramos un año y medio en desarrollarlo en conjunto con los clubes, ahora vamos a entrar en una discusión con la licencia de clubes, que se aprobó el 2017 y ya pasaron 5 años. Y se va a trabajar en un nuevo reglamento, una versión 2.0 de la mano con los lineamientos que FIFA y CONMEBOL, y siempre estamos abiertos a ir discutiendo con los clubes, que son los protagonistas de la asociación. Son cosas que tenemos que ir revisando, nosotros tenemos facultades súper claras que están relacionadas a lo que nos exige la ley 20019 y nuestra normativa interna que van más allá de la propia ley, exigimos cosas más allá , como personas naturales”.