El jugador chileno Gonzalo Tapia protagonizó uno de los golpes de mercado más inesperado cuando se confirmó su salida de River Plate y su llegada a préstamo a São Paulo, histórico equipo de Brasil, en donde ha sumado más minutos que en el cuadro millonario.

El ex Universidad Católica no logró consolidarse en el equipo argentino durante su llegada el 2025, por lo que el club, con el que tiene contrato hasta el 2028, llegó a Brasil hasta junio de 2026, con opción de compra si es que cumple cierto objetivos.

Desde su llegada, Gonzalo Tapia ha sumado 2 goles en 7 encuentros, ganándose poco a poco a la prensa carioca, sin embargo, su última actuación en con el Tricolor Paulista fue muy criticada por la prensa.

La inesperada crítica que recibe Gonzalo Tapia en São Paulo

El equipo obtuvo un importante triunfo contra Botafogo por la cuenta mínima, en donde el jugador chileno fue titular e incluso convirtió un gol que fue anulado por una posición de adelanto.

El medio Globo calificó al chileno con un 5,5 agregando que “no estuvo a la altura del resto del equipo. Su primera mitad fue floja, con movimientos tardíos y malas decisiones de juego”.

Tweet placeholder

Publicidad

Publicidad

ver también “Le puede dar mucho a Chile”: el histórico Diego Lugano llena de flores a goleador de La Roja

“En la segunda mitad, desperdició una ocasión fantástica en su primera jugada, pero posteriormente mejoró su rendimiento. Empezó a moverse mejor e incluso marcó un gol que finalmente fue anulado”.

Tapia llegó esta temporada a Sao Paulo/Getty Images)

El medio Jogada10 le colocó un 6.0. “Mucho movimiento, pero poca efectividad. Le anularon un gol con razón, falló varias ocasiones y recibió una tarjeta amarilla al final. Le faltó precisión para definir jugadas”.

Publicidad

Publicidad

Desde su llegada, el ex delantero de Universidad Católica ha jugado 7 encuentros convirtiendo en dos oportunidades.

Por su parte, el cuadro tricolor va en el séptimo lugar de la tabla de posiciones y en zona de clasificación a la fase de grupos de la Copa Sudamericana 2026.