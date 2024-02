Asentado en Italia, Jorge Vargas se ha ido desarrollando como entrenador de equipos como el Pro Patria lombardo, escuadra con la que logró llegar a la mitad de la tabla de la Zona A de la Serie C.

Pese a su nueva faceta, nadie olvida a ese Potencia Vargas que se ganó el apodo a punta de entradas temerarias y fortaleza. Con trayectoria en el fútbol italiano, austriaco y, por supuesto, chileno, el ex defensa siempre lo dejó todo en cancha.

No es muy distinto lo que pasa cuando Vargas realiza sus análisis. El ex jugador chileno tiene una mirada siempre particular de las cosas y no teme a dar su opinión sobre temas peliagudos.

Ubicado por Redgol, Vargas se dio un momento para analizar lo ocurrido el pasado fin de semana en la final de Supercopa, en la que hinchas de Colo Colo tuvieron enfrentamientos con Carabineros, resultando parte de la galería del Estadio Nacional quemada.

La opinión de uno de pierna fuerte

Tal como en el fútbol, Jorge Vargas no le teme a ir con la pierna un poco en alto. El ex jugador quiso ver un plano más amplio en lo sucedido en el Nacional, señalando que es algo que se viene produciendo a nivel país.

“Es delicado y complicado. En Chile están pasando cosas que años atrás no pasaban. Me refiero a cosas como las encerronas y ese tipo de delitos. Creo que es un tema país y que el gobierno lo ha hecho mal”, señaló el Potencia, asegurando que finalmente “es el fútbol el que sale damnificado”.

Además, Jorge Vargas se refirió a las palabras de Arturo Vidal, quien pese a los desmanes pretendía terminar el duelo ante Huachipato. “Creo que él, estando mucho tiempo fuera, no se da cuenta todavía de lo que pasa en el país”, enfatizó Potencia.

“Ahora que está radicado se va a dar cuenta de las cosas que están pasando. Se excedió en sus declaraciones, pero después entenderá que estamos muy mal en el tema de seguridad y de organización”, cerró el ex seleccionado nacional y cuarto lugar de la Copa América 1999.

¿Cuándo se podrían jugar los últimos minutos de la Supercopa?

Si Colo Colo pasa de fase en la Copa Libertadores, el duelo ante Huachipato sólo se podría realizar a mediados de abril, considerando también la fecha FIFA intermedia.

