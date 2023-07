Jorge Vargas está en la búsqueda de un nuevo equipo tras terminar su labor como entrenador del Aurora Pro Patria, de la Serie C de Italia. En paralelo, el ex defensa de Universidad Católica y la selección chilena no la ha tenido fácil con la ola de calor que azota el verano europeo.

Desde Reggio Calabria, Potencia conversó con Paulo Flores y RedGol. El director técnico de 47 años ha debido soportar hasta 44° Celsius en el día y 36 por la noche.

“El clima está un poco particular en el sur de Italia con una ola de calor tremenda, más incendios forestales. En general un calor con mucha humedad y el viento ha complicado el tema de los incendios”, dijo Vargas.

Agrega que “esto en Cerdeña, Sicilia o Calabria, pero en el norte de Italia ha sido todo lo contrario con granizos y tormentas eléctricas. Ha muerto gente. Complicado este verano europeo”.

“Acá en la ciudad donde vivo hemos tenido hasta 44°, pero con la humedad la sensación térmica es mucho mayor. Han sido dos semanas complicadas”, complementa Vargas.

Respecto a los trabajos de los equipos en La Bota, el ex jugador de Reggina, Empoli, Livorno y Speziam entre otros, sentencia que “la mayoría de los equipos se va a la montaña a realizar las pretemporadas, pero en el norte de Italia ha habido temporales casi de invierno, con temperaturas bajas. Se han suspendido muchos amistosos de pretemporada”.