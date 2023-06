Un difícil semestre ha tenido Paulo Garcés en Deportes Valdivia. En cuestión de meses, el arquero ha sufrido un accidente automovilístico, una lesión y luego un robo en su camioneta, cuando estaba con sus tres hijos a bordo.

El golero, miembro del plantel campeón de la Copa América 2015, sin embargo, no tira la toalla y, en conversación con RedGol, reconoce acercamientos con un club importante de la Primera B: Cobreloa. Los loínos, que buscan este año por fin ascender, quieren contar con alguien de experiencia bajo los tres palos.

“No me gusta hablar de suposiciones, pero en el fútbol todo se sabe, al fin y al cabo. Yo tengo muy buena relación con Emiliano (Astorga) hace muchos años. Lo conozco desde el 2011, en Calera. Me encanta que le vaya bien, porque es un técnico que se ha mantenido vigente a lo largo de los años”, señaló a Paulo Flores.

“Si hubo una conversación, pero no como extremo de que el me quiera allá y todo. Hubo acercamientos, pero no hay nada concreto ni cerrado”, agregó.

“Yo siempre he dicho. Sería extraordinario estar en un club como Cobreloa. Las estrellas que tienen en el pecho no se las ha regalado nadie. Se la ganaron con sudor, con toda una hinchada, una ciudad que es muy de su club y eso se ve reflejado en el éxito”, sentenció.

“Sería lindo, hay un acercamiento, pero yo me debo a Deportes Valdivia. Estoy en recuperación y espero poder estar luego a disposición. Espero a ver qué pase con el tiempo. Esto es tan relativo, tan rápido, uno se da por seguro y no es así, pero si un club como Cobreloa se fija en uno, es positivo”, cerró.

Su recuperación

Además, Garcés detalló todos los problemas que ha debido tener durante este semestre. Han sido meses de muchas cosas, complicado. Tu sabes que yo viajo todos los días a Valdivia y me quedé dormido y tuve un accidente. Gracias a dios no pasó nada. Venía a las 6 de la mañana cuando uno está todavía con sueño”, señaló.

“Pasó eso y después pasó el tema de mi lesión, que ha sido super difícil y complicada a estas alturas de mi carrera. Y bueno, lo terminé con el intento de robo de mi camioneta, con mi hijo en brazo, con mis otros dos hijos al lado mío”, se lamentó.