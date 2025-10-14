Es tendencia:
Nico Peric pide cambiar las reglas por la mano de Leandro Fernández: “Penal cobrable”

El ex arquero señaló que la mano del jugador de la U interfiere en una posible jugada de peligro, por lo que debe ser "cobrable".

Por Felipe Escobillana

La mano de Leandro Fernández en el Santa Laura, en el partido entre Universidad de Chile y Palestino, provocó una polémica para dirimir si debe ser cobrable o no como falta.

La Comisión de Arbitraje explicó que por venir de un rebote no se sanciona la infracción, algo que no le parece del todo correcto a Nicolás Peric, quien explicó por qué sí se puede cobrar.

“Te voy a dar una percepción de la jugada. Cuando a Lea le pega la pelota en la mano, el rebote le queda a su compañero para poder despejar. Si no le pegaba en la mano, el rebote salía para arriba o para el lado y terminaba en remate de Palestino”, señaló en Radio Pauta.

Luego dice que “entonces la interferencia de su mano hace que la jugada de Palestino no termine en jugada de riesgo, por eso la despeja un compañero de Fernández”.

Peric señala que la mano de Fernández debe ser cobrable

Señala además que “entiendo la regla del rebote, la tengo clarísima, pero me parece que era un penal absolutamente cobrable. Es mi punto de vista, por el factor a tener en cuenta en la regla”.

De hecho señala que si el reglamento ese ese, no hay nada que objetarle al juez Miguel Araos. “Lo del árbitro está perfecto, es mano no sancionable, lleva al cabo las reglas, pero influye la mano en que no terminara en un remate de Palestino, ni siquiera digo que sea gol”.

Por lo mismo sentencia su apreciación señalando que “hay que darle una vuelta, porque esa mano no cobrable evitó un gol”.

