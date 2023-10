El fútbol chileno sigue procesando la triste noticia de quedar marginados del Mundial del 2030. El golpe que llegó desde la FIFA fue fuerte para la actividad en nuestro país, sobre todo para la dirigencia de la ANFP presidida por Pablo Milad.

Uno que tiene experiencia en el cargo es Ricardo Abumohor, ya que fue el mandamás del fútbol chileno entre 1993 y 1998, años en que por ejemplo, la Roja pudo volver a competir en un mundial adulto en 1998.

En conversación con ADN Radio, el ex presidente de la ANFP declaró que “uno mira esto con inquietud y a veces con desesperación. Lo que pasó es una vergüenza, pero al margen de esto, nosotros no hemos entendido que al fútbol chileno hay que reformularlo para que este tipo de cosas no vuelva a ocurrir”.

En ese sentido, Abumohor abordó el llamado del presidente Gabriel Boric a Argentina por esta situación, afirmando que “fuera de manifestar la molestia, la mayor inquietud que debiéramos tener desde el Gobierno y otras instituciones es reformular nuestro desarrollo del fútbol y nuestra presencia internacional como dirigentes”.

“Esto ha sido sin lugar a duda un vejamen y una vergüenza para el país. Yo veo difícil que se pueda revertir la situación, sobre todo en la debilidad que hemos tenido nosotros como país en nuestro desarrollo. El daño hacia el país fue enorme, y hay que tomarlo con mucha seriedad”, agregó.

Sobre el presente de Pablo Milad en la ANFP, Abumohor sostuvo que “su figura queda muy debilitada, sin lugar a dudas. Pero nosotros tenemos que mirar nuestras raíces hacia adentro ¿Por qué nos pasan estas cosas?”.

“Creo que los cambios tienen que ser muy drásticos, pero no es un tema de cambio de persona. No sacamos nada con sacar a uno para seguir en lo mismo. No sacamos nada con que hoy día se vaya a toda la gente de la ANFP y vuelva a otra gente dentro del mismo círculo”, declaró.

Viendo esta situación más en profundidad, el ex dirigente afirmó que “lo que le está pasando al fútbol chileno es que nos quedamos en el pasado. El mundo cambió, la tecnología cambió el mundo, las empresas han tenido que adaptarse a una nueva forma y a un nuevo sistema. El fútbol chileno ha seguido exactamente igual. El mundo se trasparentó y lo único que sigue cerrado es el fútbol”.

“Hoy día si tú quieres saber quiénes son los dueños de los clubes, te va a costar saberlo o no lo sabes definitivamente. Entonces yo sigo crítico en ese aspecto desde hace ya varios años en el sentido de que tenemos que reformularnos y ponernos a tono en el mundo actual”, se cuestionó.

Para cerrar, el ex presidente del balompié criollo declaró que “el fútbol, que es una actividad deportiva y social, la hemos convertido en una actividad económica. Eso terriblemente peligroso, porque el deporte es emoción, pasión, y afecta a un país entero”.

¿Dónde se jugará finalmente el Mundial del 2030?

La Copa del Mundo de la FIFA de 2030 se disputará España, Portugal y Marruecos, salvo los partidos inaugurales, ya que se disputarán en Argentina, Uruguay y Paraguay. Estas tres selecciones sudamericanas están clasificadas de manera automática para el certamen.