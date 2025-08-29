Menos diez goles: Los dos grandes ausentes en la superfinal entre Iquique y Limache

La Liga de Primera entró en la recta final de definiciones y en la fecha 22 se vivirá una verdadera final por la salvación. Lo que tendrá como protagonistas a Deportes Iquique y Deportes Limache.

Los dragones celestes quieren salvarse del descenso y para ello reciben al “Tómate Mecánico” con el objetivo de sumar tres puntos de oro. Sin embargo, el encuentro en el Estadio Tierra de Campeones no contará con dos importantes figuras y que han sido de los puntos más altos en este 2025.

Es que en Iquique no estará Edson Puch por acumulación de tarjetas de tarjetas. El campeón de la Copa Centenario ha sumado dos goles, dos asistencias y es pieza clave para Fernando Díaz.

Mientras que en los forasteros no podrá contar con Daniel Castro. “Popín” acumula ocho goles y dos asistencias, por lo que es determinante en Limache. Tarea no menor para Víctor Rivero ya que no contará con su máximo referente en el ataque.

El duelo está programado horario prime para las 20:00 horas del sábado 30 de agosto y será transmitido por TNT Sports y HBO Max.

¿Cómo llega Deportes Iquique?

Los dragones celestes vienen de caer ante Ñublense y ahora los dirigidos por Fernando Díaz no ganan desde el 27 de julio cuando vencieron por 1-0 a Audax Italiano. Tras ello, han cosechado cuatro fechas sin saber de victorias. Por lo que el duelo ante Limache será crucial para alcanzar 14 puntos y acercarse al sueño de la salvación.

¿Cómo llega Deportes Limache?

El cuadro de Víctor Rivero tiene 18 unidades y de momento está fuera de puestos de descenso. El último triunfo de Deportes Limache fue el pasado 11 de agosto por 4-0 a Audax.

Tras ello, cayó por el mismo resultado frente a Huachipato y luego rescató un agónico empate contra O’Higgins. La visita a Iquique podría ser clave para mantenerse en la categoría.

