Juan Carlos Madrid empezó su carrera como futbolista en Deportes Temuco y después pasó por grandes clubes como U. Católica y Cobreloa. Terminó su historia con la pelotita en Alianza FC, en El Salvador, y después se fue a vivir a Estados Unidos. Pero su sueño se quebró.

En diálogo con Radio ADN, el exfutbolista chileno contó que, producto de las agresivas políticas migratorias de Donald Trump, tuvo que volver a Chile. Hace nueve años que vivía en el país norteamericano, donde ejercía como kinesiólogo.

“Había ganado mucho terreno el fútbol en Estados Unidos. En Atlanta no había equipo profesional hasta que se creó el Atlanta United, fue un boom muy fuerte cuando salieron campeones al segundo año. La decisión de irme allá fue por recomenzar algunas etapas que eran complicadas en Chile”, contó.

“En Estados Unidos volví al fútbol. Hice los cursos de entrenador, saqué la licencia B y A, me faltó solo la profesional”, agregó.

“Mi familia no se podía quedar en Estados Unidos”

“Fue bastante complicado, una mala sorpresa. Hicimos trámites de tres formas distintas para llegar a la ‘Green Card’. Optamos por una visa que tarda entre dos a tres años. Me llegó la visa de trabajo, pero después encontraron que teníamos que justificar más cosas”, lamentó.

“Hace tres meses nos llegó la respuesta que fue negativa e involucraba la no renovación de la visa de trabajo. Tenía dos opciones: irme o apelar. Apelamos, pero no incluyeron a toda mi familia. Me podría haber quedado, pero mi familia no podía continuar“, agregó.

En su regreso a Chile, se reencontró con U. Católica. “Me abrieron la puerta de par en par. Estoy en una pasantía, nutriéndome de la metodología de trabajo. Yo en Estados Unidos estaba en una academia que no tenía nada de exigencia de resultados y acá es todo competitivo, la visión de todo es distinta y agradezco vivir esta experiencia“, concluyó Juan Carlos Madrid.