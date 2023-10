La Primera B se alista para vivir una última fecha de infarto. Tres partidos de la jornada 30, la última del torneo, se disputarán el sábado 14 de octubre, pero la definición por el ascenso será el domingo 15 con los cuatros duelos restantes.

Uno de esos decisivos será el del puntero. Cobreloa, que comparte la cima con Santiago Wanderers con 51 puntos, visita a Rangers en Talca y necesitan ganar sí o sí para soñar con volver a Primera División.

En el cuadro talquino está Marco Sebastián Pol, exdelantero de los de Calama y de los de Valparaíso, y en la previa del cruce, en el que no estará por lesión, habla con Redgol sobre el famoso “hombre del maletín“.

Cada vez que hay una definición en el fútbol chileno aparece este misterioso personaje que algunos aseguran es real y otros prefieren seguir creyendo que es parte del folclore, y Pol saca la voz al respecto.

“El fútbol está tan raro…”

“A ver, sinceramente al jugador no le molesta (que se hable del hombre del maletín en la previa) porque yo creo que es cuando a veces más plata ganas, eso lo sabemos todos”, dispara de entrada.

Así, explica que “yo en estos casos no me interesa porque si tú hiciste bien las cosas no tendría que estar el señor del maletín ni nada, pero hoy en día el fútbol está tan, no sé si sucio o como decirlo, pero es tan raro…”

“Olvídate que puedan aparecer equipos que te van a ofrecer, otros equipos que no, presidentes o jugadores que saben lo que se juegan y van a decir ‘a ver, acá no jugamos nosotros, no porque demos plata o no el jugador va a tirar para atrás porque no quiere que salga campeón uno y sí el otro’, entonces esas cosas dejan claro que el jugador siempre tiene que ser profesional”, añade.

“No porque esté el señor del maletín, o el este o el otro, uno tiene que ser profesional y siempre cumplir con su club del que le toca defender la camiseta”, lanza Pol.

¿Cobreloa, Wanderers o Iquique están mejor para la definición?

“La verdad son definiciones de las cuales a muchos no le gusta y a otros les gusta jugar. Yo en ese sentido no soy de hablar mucho, ustedes me conocen de pocas palabras y siempre tratar de hablar dentro del campo de juego”, apunta.

Después recalca que “hoy los muchachos se están jugando la opción de ser campeones y no todos los días te toca jugar esas finales, y yo creo que va a ser muy difícil”.

Así, anticipa que “van a ser partidos muy trabados porque de ambos lados se están jugando muchas cosas tres equipos”.

“Estamos hablando de Cobreloa y de Wanderers que son los más cercanos al título, pero Iquique si gana y Cobreloa pierde Iquique tiene todas de ser campeón y subir”, complementa.

“Son cosas muy difíciles y complicadas, pero a la vez yo creo que el que sea más sólido, el que sepa saber lo que se está jugando, ese va a ser el verdadero campeón o el que triunfo, esa es la realidad”, complementa.

“En estos casos no tienes que volverte loco ni pensar que tienes que ser el héroe porque acá el héroe es el equipo, porque si gana uno ganan todos y esa es la realidad, entonces son cosas que a veces uno tiene de agarrar y tratar de jugar en equipo, y no en lo individual nomás”, concluyó.

¿Cuándo es la definición de Primera B?

Este fin de semana la Primera B de Chile juega su última fecha. En la jornada 30 Cobreloa, Wanderers e Iquique tienen chances de ascender a Primera División, y todo se terminará de definir este domingo 15 de octubre desde las 12:30 horas.

