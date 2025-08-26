Es tendencia:
Marcelo Barticciotto señala que Bruno “siempre esperaba” otra oportunidad en la selección chilena

Ricardo Gareca pocas veces consideró a Bruno Barticciotto para su proceso a pesar de la falta de gol de la selección chilena.

Por Felipe Escobillana

Barticciotto esperaba con ansias volver a la Roja
© ANDRES PINA/PHOTOSPORTBarticciotto esperaba con ansias volver a la Roja

Nicolás Córdova entregó la nómina de la selección chilena para terminar las eliminatorias ante Brasil y Uruguay, listado en el que apareció nuevamente Bruno Barticciotto.

El delantero del Santos Laguna de México ha sido uno de los mejores jugadores de su escuadra. A pesar de eso, Ricardo Gareca nunca lo consideró para su proceso a pesar de la falta de gol del seleccionado.

Su padre, Marcelo Barticciotto, señala que el delantero formado en Universidad Católica está radiante por ser considerado, pues el Tigre Gareca le había partid el corazón.

“Yo esto contento por él, porque siempre esperaba estar en la selección. Pasa por un buen momento en México, está con confianza, motivado y más allá de lo difícil que son los dos partidos está contento, vuelve a Chile”, señaló a Redgol el campeón de América en 1991.

Barti papá junto a Bruno Barti

Barti papá junto a Bruno Barti

El cariño familiar para Bruno Barticciotto

Asegura Marcelo Pablo que su hijo pasará días muy especiales en nuestro país preparando los duelos de eliminatoria. “Estará con la familia y en la selección, hace tiempo que no estaba”, señala.

Indica que sus hermanos mayores Lucas y Octavio “lo tratan como a un rey, lo extrañamos todos porque está lejos. Es el más chico de la familia, los hermanos lo miman y lo cuidan”.

Marcelo Barticciotto y el Superclásico: “Colo Colo maquilla el año ganándole a la U, pero no lo salva”

Marcelo Barticciotto y el Superclásico: “Colo Colo maquilla el año ganándole a la U, pero no lo salva”

Dice que Bruno “quiere venir también para acá pues está lejos, está solo y eso no es fácil. A mí me pasó también, siendo Chile y Argentita están al lado”.

De hecho recuerda que “yo me vine de la edad que tenía Bruno cuando se fue a Córdoba, a jugar Talleres, que son 21 años. No es fácil estar solo en otro país, es complejo”.

