El domingo se jugará en el Monumental el Superclásico entre Colo Colo y Universidad de Chile. Ambos llegan con realidades muy distintas: mientras los azules son de los mejores equipos del torneo, en el Cacique marchan 10° y tiene a Hugo González como entrenador interino.

Marcelo Barticciotto, uno de los grandes ídolos albos, conversó con Redgol sobre lo que se vivirá el domingo, considerando las realidades tan disímiles que tienen ambos elencos.

“Un clásico siempre sirve, te puede levantar. Pero acá la presión más grande a mi entender es de Colo Colo“, sostuvo el campeón de América en 1991.

Explica que si bien “la U pelea el campeonato y si no gana queda atrás”, para Colo Colo “es la última oportunidad de maquillar un año muy malo. Porque ni siquiera salva el año”.

Barticciotto lamenta el mal año de Colo Colo en su centenario

El mensaje de Barti a los hinchas de la U

Marcelo Barticciotto se caracteriza por una gran calidad humana. Por lo mismo es que entiende que los hinchas de Universidad de Chile están viviendo un momento complejo tras lo sucedido en Copa Sudamericana.

“Hay que ser empático, dejar la camiseta de lado en una situación así. Ponerse en el lugar de la gente de la U, no tiene que pasar más en una cancha de fútbol”, sostuvo.

De todas maneras, abre los ojos pues es algo que también se vive en nuestro país y envía un mensaje para que quienes asistan a un estadio solamente se preocupen de ver fútbol.

“Ojo que también estamos acostumbrados a eso en Chile, pasa a cada rato y ya no van visitantes. Se restringe más el público, los aforos. Acá ocurren esas cosas y no debe pasar”, manifestó.

