Si bien Marcelo Bielsa supo dirigir a la Selección Chilena con éxito, a nivel de clubes sólo coincidió en más de tres décadas con un futbolista nacional, y ese fue Luka Tudor.

Ocurrió en 1992, luego del paso que tuvo el formado en Universidad Católica por el Sion de Suiza, llega hasta el entonces campeón Newell’s Old Boys, por pedido expreso del Loco.

Aunque ganó el Torneo de Clausura 1992, la experiencia de Tudor con Bielsa fue breve, y es que hubo un encontronazo y una pelea que terminó con el chileno fuera del equipo en menos de un año, algo que reconoce en el programa Sabor a Gol, de TNT Sports.

¿Qué pasó entre Luka Tudor y Bielsa?

“Estaba en Suiza y el Loco Bielsa me empezó a buscar. Va a la casa de mis papás, los enferma, los entrevista, ve videos, etc. Hasta que llegué a Newell’s. Fui el único chileno que jugó en un club con Bielsa. En Argentina tuve muchos problemas físicos porque el ritmo era una locura”, recuerda el ex goleador.

En esa línea, Tudor recuerda el incidente con Bielsa que deriva en su salida de Newell’s, y afirma que “me peleé con él, porque uno es pelotudo como jugador, y siempre quiere jugar”.

“Como venía volviendo de lesiones, no me ponía mucho en cancha y una vez me mandó a jugar con la reserva. Me fue a felicitar por los goles y yo le dije que quería jugar en Primera. Agarró sus cosas y se fue“, sentencia el ex comentarista de Radio ADN.

¿Con quién jugó Tudor en Newell’s?

El chileno formó parte de un plantel de reconocidas figuras, que en la actualidad la gran mayoría son técnicos, como Eduardo Berizzo, Gerardo Martino, Mauricio Pochettino, Juan Manuel Llop y Ricardo Lunari, este último con pasado en la UC.