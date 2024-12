Manuel Pellegrini manifestó en una entrevista con Eugenio Salinas, enviado especial de Redgol a España, que se abre a la posibilidad de dirigir a la selección chilena de cara al proceso al Mundial 2030.

Con Betis termina su contrato en junio del 2026 y ahí evaluará su futuro. A pesar de señalar que “voy a terminar contrato con Betis y siempre va a tener prioridad el club en el que estoy”, dijo que si están los condiciones puede llegar a Chile.

Para eso pone condiciones. “Quiero dirigir a la selección si hay un proyecto, guiado por una dirección técnica que asesore a los dirigentes en lo que hay que hacer. Que sea un proyecto serio que uno pueda intervenir, un área técnica a lo largo de todo el país”, cuenta.

“Lo confieso ampliamente, he estado muy tentado de ir a la selección chilena. Sería un orgullo ir a un Mundial, es mi país, siempre he dicho que soy chileno. Pero tampoco creo que uno pueda ser mago y porque va una persona puede cambiar el fútbol. Debe haber una conciencia de un plan de desarrollo de la actividad”, sostuvo el DT.

Pellegrini cuenta la fórmula para llegar a la selección chilena el 2026

Por eso es vital el trabajo mancomunado. “Estoy convencido que si no está el convencimiento o voluntad, si uno va es para poner la cabeza en la guillotina”, manifiesta Pellegrini sobre los temores que genera el fútbol chileno.

“Es una mezcla de una dirigencia que debe tener un programa y elige un técnico que debe tener trayectoria y capacidad, es algo común. No es que yo pueda hacer lo que quiera en el fútbol chileno. Soy ingeniero, pero no directivo. No dirijo el fútbol”, agregó.

Las condiciones de Manuel Pellegrini

Manuel Pellegrini manifiesta que “personalmente lamento mucho el presente (del fútbol chileno), Chile tuvo un momento muy alto con las dos Copa América y no es casualidad haber estado en esas latitudes”, pero entiende lo que debe mejorar el país para que crezca el fútbol nacional.

“Quizás la actividad no es como debe ser”, dice antes de poner énfasis en tres temas: “Hay que ver la competencia y desarrollo de menores, se debe armar un campeonato fuerte para que la selección sea producto de ese torneo y vender jugadores al exterior”, cuenta.

La visión de Pellegrini sobre el jugador chileno

Pellegrini manifiesta que “hablé con Ricardo (Gareca) cuando se hizo cargo de la actividad, confío en el futbolista chileno, que no se siente menos que nadie, pero después debe demostrarlo en el campo”.

Insiste eso sí en que “primero se debe retomar un campeonato más atractivo, eso hará subir a la selección. Ojalá Ricardo clasifique al Mundial, pero el desarrollo es el que nos debe llevar a un Mundial Ese es el camino. No que mejoremos por llegar al Mundial. Es al revés. Eso debe prevalecer en el tiempo.