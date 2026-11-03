“La pasamos mal. Estuvimos últimos y es difícil jugar en esa posición. Pero el plantel está más unido que nunca”

Mateo González volvió a jugar de titular en Deportes Concepción y fue clave en el triunfo por 1-0 ante Palestino.

Deportes Concepción dejó atrás una semana plagada de polémicas internas y sumó un triunfo clave en la Liga de Primera. Con anotación de Fausto Grillo, el cuadro lila superó por 1-0 a Palestino y ahora sueña con copas internacionales.

Una presentación contundente en el Estadio Ester Roa Rebolledo y donde destacó el retorno de una de sus jóvenes promesas como Mateo González. El defensa volvió al once estelar y tuvo que ir al choque como lateral derecho.

ver también Nano Díaz lanza palo para defender su campaña en Deportes Concepción: “Ustedes entenderán que el esfuerzo produce desgaste”

En total fueron 82 minutos donde respondió y permitió conquistar un triunfo clave para el León de Collao. “Me sentí bien, pero la intensidad del partido se notó. Al final sentí un calambre y tuve que salir. Me sentí super cómodo. De lateral es mi posición. El profe me dio toda la confianza y pudimos ganar”, confesó el hijo de Marcos González a Sportlive Sur.

El “Lobito del aire” incluso recalcó que ahora el Conce deja atrás la primera parte de lo que fue la campaña donde se peligró con el descenso y ahora sueña con una clasificación histórica a copas internacionales.

“El primer semestre la pasamos mal. Estuvimos últimos, es difícil jugar en esa posición (…) El plantel está más unido que nunca y ojalá poder ganar el próximo partido y meternos en una copita”, sentenció.

¿Cuáles partidos le quedan a Deportes Concepción?

Concepción ahora está noveno con 35 unidades y queda a tres de Palestino que es sexto y último clasificado a Copa Sudamericana.

Por lo mismo, será fundamental que el lila consiga la mayor cantidad de puntos en el cierre de campaña. La próxima fecha del 7 de noviembre, Concepción visita a Everton en el Estadio Sausalito.

Luego el fixture indica que será visitante ante Huachipato el 22/11. Tras ello, recibe a Universidad de Chile el 29/11 y cierra frente a Deportes Limache el 6 de diciembre.