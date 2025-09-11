Apenas dos semanas después del último Superclásico, Colo Colo y Universidad de Chile volverán a enfrentarse, esta vez, por la Supercopa de Chile 2025, torneo que mide a los campeones de la Liga de Primera y la Copa Chile 2024.

Con Fernando Ortiz ahora en el banco, los albos buscarán repetir la victoria obtenida el pasado 31 de agosto frente a un elenco azul que, en un principio, se mostró reacio a disputar este compromiso, ya que prefería enfocarse en los cuartos de final de la Copa Sudamericana ante Alianza Lima, programados para cuatro días más tarde.

Tras varias idas y venidas -incluyendo la amenaza de la U de presentarse con juveniles y el rechazo del alcalde de Independencia, Agustín Iglesias-, finalmente el Gobierno y la ANFP confirmaron la realización del partido.Y en RedGol ya lo vivimos con un increíble pronóstico generado por la inteligencia artificial.

ver también Colo Colo vs. Universidad de Chile: Cuándo juegan, a qué hora y dónde ver la Supercopa 2025

La IA predice el resultado de la Supercopa entre Colo Colo vs. U. de Chile

En esta oportunidad utilizamos ChatGPT, una de las herramientas más importantes de este estilo y que pronosticó un ajustado triunfo de Colo Colo por 2-1 ante Universidad de Chile.

La IA señaló que “Colo Colo se adelanta temprano en el marcador, la U empata en el complemento, pero en los últimos 20 minutos los albos marcan la diferencia con un segundo gol”.

Eso no fue todo, porque la inteligencia artificial agregó contexto al partido y señaló que el triunfo de Colo Colo se debe a que “llegan con la confianza de haber ganado el último cruce reciente (31 de agosto) y con Fernando Ortiz ya asentado en la banca”.

Publicidad

Publicidad

¿Qué pasa con la U? La IA indicó que ve poco probable el triunfo de los azules porque estos llegan con “dudas” sobre disputar el partido, y si bien querrán revancha de la última derrota, su “foco principal” está en la llave de Copa Sudamericana ante Alianza Lima.