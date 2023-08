Mario Moreno, también conocido como Chapulín, es uno de los hinchas más reconocidos de La Roja. En los últimos días sufrió un duro revés, ya que se conoció que recibió 7 años de derecho de admisión por participar en el funeral de un barrista en el estadio Monumental en abril pasado.

Blanco y Negro le informó sobre la medida en los últimos días, que se extiende hasta el 25 de abril del 2030. Su abogado Cristian Olate reveló a La Tercera que están preparando una defensa para levantar el castigo, debido a que este tendría irregularidades. La idea es poder volver al estadio de cara a las eliminatorias.

La defensa de Moreno

Según el leguleyo, “los siete años de castigo son un exceso. Nosotros hicimos una presentación ante Luis Urzúa, jefe de seguridad de Blanco y Negro, y la ANFP, a efectos de poder alzar el bloqueo que tiene Mario. En elemento de que esto no prospere, vamos a iniciar acción legal mediante una protección ante la ilustrísima Corte de Santiago”.

“La persona que está a cargo de la seguridad en Colo Colo tiene prácticas extrañas. Yo hice una presentación que ellos no estaban acostumbrados a ver, entonces ellos enviaron tres personas a mi casa, para hacerse pasar por gente que tenía prohibición de ingreso”, comentó.

Según Olate, “investigué a los tipos y eran gente que trabaja con Urzúa. O sea, envió una especie de espía, para saber con quién estaban hablando. Quiero conocer bien la conducta de Urzúa. Las personas que envió llegaron a mi domicilio, no a mi oficina”.

“Yo los hice pasar, pero noté que no eran personas que tuvieran una prohibición vigente. Por lo pronto, estoy esperando tener respuestas. A muchas personas le han impuesto sanciones de este tipo. Debemos esperar la respuesta por parte de la ANFP y Colo Colo, ya que no la hemos tenido”, destacó el abogado.

Asimismo, el jurisconsulto señaló que, junto al Chapulín, hoy solo saben “que se judicializó la causa. Además, Mario Moreno, a quien represento, no tiene ningún antecedente. Es una persona que goza de una irreprochable conducta anterior”.

Moreno también apuntó a Urzúa

Fue el mismo Mario Moreno quien reveló, al diario Las Últimas Noticias, que el jefe de seguridad de ByN ya le habría advertido sobre una eventual aplicación del código 102 de la ley de violencia en los estadios, que establece derecho de admisión.

“Lo saludo y me dice: ‘tienes tres segundos para irte o te voy a poner 100 años de derecho de admisión’. Le dije a los cabros que había que irse, y me voy. Afuera del estadio había seis carros policiales y dos furgonetas, y la policía nos ve los carnés a todos. Si hubiera participado en desórdenes, Carabineros me lleva preso ahí mismo (…) sobre el ingreso indebido, a mí me autorizaron a ingresar. Soy accionista, socio de Colo Colo, abonado, tengo asiento en Caupolicán”, explicó esa vez.