La calidad que tuvo Jorge Contreras lo llevó a jugar en Universidad Católica y Colo Colo durante su carrera. El Coke, que antes descolló en Las Palmas, fue parte importante de esos equipos.

Con los albos incluso fue campeón. Pero ninguna de esas escuadras es la que lleva en su corazón, pues es Universidad de Chile la escuadra que siempre siguió desde chico.

De hecho en Redgol señaló hace algún tiempo que “yo era seguidor de la U”, agregando que “yo tenía la referencia de un vecino amigo de mis tíos y padres, que era Pedro Araya”, veloz puntero del Ballet Azul.

“Yo nazco el año 60, década donde todos hablan mucho de la U, donde gana siete campeonatos de de 10 (son seis entre 1959 y 1969), por lo que empecé a seguir a la U”, agregó.

Coke Contreras con la camiseta de la U en 1997

El beso a la camiseta de la U. de Chile

En una imagen del recuerdo de Zoom Deportivo, se pudo ver a Coke Contreras con la camiseta de la U puesta luego de un partido en el que enfrentó a los azules jugando por Santiago Wanderers a fines de 1997.

Publicidad

Publicidad

“De chico fui hincha de la U, cuando entra al profesionalismo pierde esa euforia y defiende su camiseta”, sostiene y le piden que le dé un beso la polera azul, a lo cual accede.

Coke Contreras besando la camiseta de la U. de Chile

“Por el cariño que le tenía desde chico, por supuesto que sí”, señala Contreras y muestra su sentimiento azul, que se le impregnó en la piel cuando era un niño.

Publicidad

Publicidad

ver también Lo buscó Colo Colo, se hizo los exámenes en la U pero no sueña con los grandes: “Me gusta mucho…”

El Coke, eso sí, jamás pudo jugar en el elenco de sus amores. Se formó en Palestino, pasó por Atacama, fue a España y luego en Chile jugó en la UC, Colo Colo, Concepción, Wanderers y se retiró en el Tino. También estuvo en Tampico Madero, de México.