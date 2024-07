El fútbol chileno sufre un nuevo y duro golpe en la gestión de Pablo Milad como presidente de la ANFP. Es que el organismo rector del balompié nacional perdió el arbitraje contra Warner y deberá pagar una millonaria compensación al conglomerado dueño de TNT Sports, el canal que tiene los derechos de transmisión de los partidos del Campeonato Nacional de Primera A, Primera B y Copa Chile.

Para poner en contexto, Warner Bros exigió una compensación por los partidos del fútbol chileno que no se jugaron y, por consiguiente no se pudieron transmitir, durante 2019 y 2020 producto del Estallido Social y la pandemia del coronavirus, generando un perjuicio económico para la cadena de televisión.

De esta forma, la ANFP fue multada y deberá pagar 36 millones de dólares como compensación. Según el presidente de Quilín, Pablo Milad, el fallo se puede apelar, pero en Teletrece ya advirtieron que la situación deja en serio peligro de quiebra a la ANFP.

En el noticiero de Canal 13, Juan Cristóbal Guarello se lanzó con todo y reaccionó a la millonaria nueva multa que debe cancelar la ANFP, considerando que el organismo desde hace mucho tiempo no pasa por un buen momento económico.

La reacción y furia de Guarello

“Como viene siendo habitual, esta no es una buena noticia y no tiene que ver con lo deportivo. La ANFP ya tiene una multa del mercado financiero por malas prácticas del CDF anterior… tienen que pagar 11 millones de dólares”, lanzó de entrada King Kong.

Agregó que “ahora hay un arbitraje que tenía con TNT por los partidos no jugados tanto en el Estallido Social como en la pandemia. Estuvo seis meses cobrando la ANFP sin jugar. No quisieron llegar a un arreglo. Fueron a un arbitraje y el arbitraje determinó que la ANFP debe pagarle a Warner 36 millones de dólares por lo partidos que no se jugó”.

JCG agrega que “los mismos dirigentes no quisieron hacer una Copa Chile con más partidos, para devolver los duelos que se debían. Aquí hay dirigentes como Juan Tagle, Victoriano Cerca y Felipe Muñoz, toda gente cercana al presidente de la ANFP, que son los grandes responsables de este colapso financiero que deja sin margen a un Pablo Milad”.

Guarello sentencia apuntando a la cámara: “Milad, que ya estaba arrinconado. No sé cómo va a salir de esto. A Moreno (ex presidente de la ANFP) lo sacaron por cien veces menos cosas. Victoriano (Cerda)… otra”.