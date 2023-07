Javier Altamirano se ha transformado en el jugador revelación para los equipos grandes del fútbol chileno, luego de su gran campaña en el Campeonato Nacional, donde es puntero con Huachipato.

Su buen nivel lo ha llevado incluso a la selección chilena, donde suma interesados en contar con sus servicios, más allá que declaró un día que su sueño era llegar a Universidad Católica.

Oportunidad

El jugador acerero sabe que su buen nivel ha despertado interés, aunque se quiere mantener al margen de todo: “Por el momento tengo contrato en Huachipato, lo único que pienso es en Huachipato, no veo más allá”, comentó en conversación con DirecTV.

“En lo personal no veo redes sociales por los rumores, no me gusta (…) Mi foco y donde quiero llegar es a Europa y ser un jugador de élite. Ese es mi camino”, detalló.

En ese sentido, pese a que lo buscan de varios lados, respondió a la vez que comentó que le gustaría ir a Universidad Católica, donde, en esta oportunidad, no cerró las puertas a otras alternativas.

“Respondí que quería ir a Universidad Católica siendo un niño. Es un gran equipo al igual que Colo Colo y Universidad de Chile”, dejó en claro.

A la hora de pensar dar el gran salto en su carrera, Altamirano precisa en lo que tiene que trabajar, para una oportunidad en grande.

“Me falta mejorar. Sí soy un jugador dinámico, pero quiero ser más completo. Me falta mucho por crecer como jugador y persona”, finalizó.