Esta jornada comienza la segunda rueda del Campeonato Nacional, donde expertos analizan lo que fue la primera parte con los jugadores que se preparan a ser la revelación del torneo.

Redgol conversó con protagonistas del fútbol chileno que ven a jugadores como Javier Altamirano, Damián Pizarro y Lucas Assadi, además de Darío Osorio, encaminados en esta función.

Del sur

Huachipato terminó en el primer lugar de la tabla de posiciones, siendo el denominado “campeón de invierno”, luego de una gran actuación en la primera rueda.

Uno de los destacados en su esquema de juego ha sido Javier Altamirano, quien incluso le valió ser nominado a la selección chilena, por lo que muchos lo ven como un gran candidato a ser revelación.

“Pese a la lesión que tuvo, debería ser el jugador del año”, comenta Osvaldo “Arica” Hurtado.

“A mi me gusta como hace sus cosas dentro de la cancha el jugador de Huachipato, Altamirano”, reconoce Jaime Vera.

Situación similar a la de Miguel Ángel Gamboa, quien precisa que “ha tenido un buen rendimiento en la campaña de su club”.

Pizarro toma aire, pero le falta gol

La irrupción de Damián Pizarro a la titularidad en Colo Colo ha dado que hablar, tanto así que su potencia y su físico son destacados, no así su falta de gol.

Pese a eso, muchos son los referentes del fútbol chileno que piden más cancha e incluso que le pongan mejor compañía para que explote.

“Si le traen compañía a Damián Pizarro, ese chico creo que daría el ancho. Si le traen uno que le distribuya para su juego”, destaca Yeyo Inostroza.

“Pizarro, el 9 de Colo Colo, aunque lo veo muy verde todavía como goleador. Lo vi en Copa Libertadores contra Boca, es un chico con buenas condiciones, pero no es goleador de área, es más por afuera”, llama la atención Carlos Gustavo de Luca.

Los azules

Si bien ya llevan más de una temporada siendo analizados, lo que hacen Lucas Assadi con Darío Osorio también es seguido por los expertos, quienes le ponen fichas para el segundo semestre en Universidad de Chile.

“Los de la Chile, Lucas Assadi y Darío Osorio, que son buenos. Si buscamos la consagración para recambio ahí están, pero no elijamos argentinos, porque no tienen nada que aportar para la selección”, detalla Clavito Godoy.

“Por el bien del fútbol chileno me gustaría que fuera Assadi con Osorio, que son jóvenes que tiene potencial. Me gusta siempre meter cabros jóvenes y me encantaría como fuera como en su tiempo Carlos Villanueva, con 20 años, eso es lo que me gustaría”, enfatizó.

A la espera

Pero si bien queda toda una segunda rueda, también hay otros nombres que se mantiene a la expectativa por un lugar en el fútbol chileno.

“Holgado es la gran figura y el otro de Coquimbo Unido, Cabral. Han andado súper bien y han aportado que es lo importante”, cuenta Luis Fuentes.

“Me llama la atención el chico Aravena de Universidad Católica”, destaca César Vaccia.