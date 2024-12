Histórico goleador de Segunda División se lanza contra la regla Sub 23: "Es un tema económico"

Una verdadera polémica se vive en la Segunda División Profesional, donde se busca imponer la regla que solo permita jugar a futbolistas menores de 23 años. Diego Cuellar, histórico goleador, se lanzó contra la medida.

Son siete los equipos que apoyan la controvertida normativa: Provincial Osorno, Provincial Ovalle, Transandino, Real San Joaquín, Deportes Rengo, General Velázquez y Concón National. Alrededor de 300 futbolistas que superan los 23 años se quedarían sin trabajo.

Diego Cuellar se va en picada contra la polémica regla Sub 23

La situación mantiene atentos a los jugadores, sobre todos a quienes se quedarían sin club por culpa de la medida. Es el caso de Diego Cuellar, de San Antonio Unido. El atacante es uno de los primeros futbolistas que levantó la voz ante la polémica.

“Este año para mí fue el mejor año de la división, en lo deportivo, en el marco de público, se televisaron la mayoría de los partidos y creo que de ahí para arriba es donde se suma. Que sea Sub 23, creo que ningún campeonato profesional en el mundo tiene una limitación así, pero estamos en el fútbol chileno y no se puede esperar más“, señaló Cuellar a RedGol.

Cuellar junto a Ramón Fernández, otro histórico que supera el límite de edad. Imagen: Photosport.

“Por ahí leí unas notas donde hay unos clubes de la división que están peleando porque sea Sub 23, que argumentan que es por darle competencia al fútbol joven, pero ni siquiera tienen divisiones inferiores. General Velásquez lleva años en la división y jamás ha tenido inferiores. Ahí uno se pone a pensar y esto pasa a ser un tema económico“, reflexionó el atacante de 38 años.

En el 2024 ilustres jugadores tuvieron cabida en la Segunda División, como Matías Rodríguez, Gabriel Vargas o Roberto Cereceda, entre otros. En el 2025 el panorama cambiaría de forma radical.

“Hay mil formas de poder solucionarlo. Coartar la posibilidad de que compañeros pierdan la oportunidad de seguir jugando no es justo y no hablo por mí, que yo tengo muchos más años. La división sería Sub 23, ya a los 24 años quedarías sin jugar. Hay muchos jugadores que tienen entre 24 y 27 años que tienen muchas condiciones”, cerró el goleador de San Antonio Unido.

En los próximo días los dirigentes se reunirán a votar por la polémica medida. Desde el Sifup ya hay una amenaza de paro en caso de que se apruebe la regla que dejaría a una importante cantidad de futbolistas sin poder jugar en la Segunda División Profesional en el 2025.