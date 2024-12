Sifup destroza propuesta de Segunda División con Sub 23: "Esos equipos no quieren pagar"

Dentro de todo el caos que es el fútbol chileno, una nueva propuesta realizada por siete equipos de la Segunda División para disputar la temporada 2025 sólo con planteles Sub 23 se encontró con un poderoso enemigo en el Sindicato de Futbolistas Profesionales (Sifup).

La moción aprobada por equipos como Provincial Osorno, Provincial Ovalle, Trasandino, Real San Joaquín, Deportes Rengo, General Velázquez y Concón National, busca como objetivo “que sea una vitrina para jugadores jóvenes“. Otros cinco equipos están en contra.

Al conocer esta iniciativa, el presidente del Sifup, Gamadiel García, se reunió con Pablo Milad, mandamás de la ANFP, en la sede de Quilín y dejó en clara la postura del sindicato en contra de la propuesta de una Segunda División con Sub 23.

Sifup destruye idea de Segunda División con Sub 23

“No podemos escuchar a equipos que no quieren participar, no quieren competir, que quieren jugar poco y ganar mucho“, afirma el directivo y agrega que “esta división debe ser 100% profesional, que tenga apertura para las edades y que tenga el fair play financiero que los equipos requieran para contratar jugadores”.

Desde el Sifup le dejan en claro a los equipos de Segunda que “un torneo sub 23 profesional no existe en ninguna parte del mundo. Un torneo sub 23 no va. Hay otros que si quieren competir, pero al parecer la voz que se escucha es la de los equipos que no quieren pagar“.

Hay más. García sostiene que “el torneo de la Segunda es profesional, tiene que tener apertura de edad, para que sean contratados libremente, y un fair play financiero, que les permita a los equipos suficiente para que los jugadores contratados puedan vivir de la profesión en la que están“.

¿Qué clubes están en contra de esta propuesta?

Los equipos que no están de acuerdo con una Segunda División Sub 23 son Deportes Concepción, Deportes Linares, Melipilla, Puerto Montt y San Antonio Unido, cuyo presidente Guillermo Lee afirmó que “esto atenta contra la profesionalización y contra el desarrollo del fútbol chileno”.