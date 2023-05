Cobresal cierra la primera rueda del Campeonato Nacional 2023 puntero, a espera del duelo pendiente de Huachipato y Magallanes. En el peor de los casos, Los Mineros bajaran al segundo lugar, lo que no quita una gran campaña de los nortinos el primer semestre.

Responsable en buena parte del presente de Cobresal es su técnico, Gustavo Huerta, quien conversó en extenso con Paulo Flores y RedGol tras ser destacado por varios nombres del fútbol chileno.

“Me complica hablar de mí, pero se agradece que te reconozcan. Ojalá que nos vaya bien todo el año, tanto por mi carrera por lo que significa Cobresal. Y por el fútbol chileno, porque como estamos con tantos técnicos extranjeros, no tengo problemas en ese aspecto, pero es bueno que se destaque al técnico chileno, considerando los pocos recursos. Me llena de orgullo, por lo que ha entregado Cobresal y sus jugadores para tener una buena campaña”, dijo Huarta.

Respecto a su trabajo, explica que “el foco está puesto en el fútbol y la parte familiar de vivir en un campamento minero, con todas las comodidades que ofrece el club para trabajar con tranquilidad. Las instalaciones nuevas del club nos dan un plus, no tenemos nada que envidiarle a ningún club en el día a día. Después apelo a un cuerpo técnico buenísimo, de gente joven, pero preparada para que el trabajo se haga bien. Y tener líderes positivos”.

Pelear el título: complicado, pero a gusto

Por otro lado, el DT revela que se siente muy cómodo en Cobresal y en El Salvador. Huerta adelanta que nadie les quita la ilusión de pelear por el título hasta fin de año, pero la tendrán difícil para sumar refuerzos en esta ventana de fichajes.

“Nosotros pretendemos luchar hasta fin de año. Habrá que ver si nos alcanza y qué nos depara la segunda rueda. Creemos con nuestros argumentos que podemos pelearle a cualquiera en un campeonato muy parejo como fue la primera rueda, no tenemos por qué restarnos de los que aspira cualquier equipo. Vamos a dar la pelea hasta donde lleguemos”, manifiesta.

Añade que “hable con el presidente y sabemos que traer algún jugador es muy difícil porque Cobresal se maneja con un presupuesto anual. No es fácil tener recursos para refuerzos. Hasta ahora por lo menos no tengo posibilidades de traer otro jugador”.

De todas maneras, Gustavo Huerta sentencia que “me siento muy apoyado y nos ha dado resultado. Me siento muy cómodo en El Salvador, no sé hasta cuándo esté, porque no depende de mí, pero el presente, si lo puedo alargar por el fútbol sea en Cobresal u otro lado, lo haré”.