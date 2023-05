El Campeonato Nacional 2023 dio por finalizada la primera rueda. Esto a espera de los minutos pendientes del suspendido Clásico Universitario y el duelo entre Huachipato y Magallanes. Así, es tiempo de conclusiones.

En conversación con Paulo Flores y RedGol, la familia del fútbol chileno tiene opiniones diversas, pero hay nombres que se repiten. Incluso son varios los que consideran que el DT Gustavo Huerta y Cobresal tienen mucho que decir para el segundo semestre.

Jaime Vera manifestó que “el mejor DT, por lo que ha hecho Huachipato, yo creo que es Gustavo Álvarez. Huachipato juega bien al fútbol, después Gustavo Huerta sin dudas ha mantenido una regularidad con Cobresal”.

“Si Cobresal y Huachipato mantienen la regularidad de la primera vuelta pueden agarrar el título. Se lo merecen por lo hecho hasta ahora”, agregó el Pillo Vera.

Miguel Ángel Neira cree que hasta ahora el entrenador destacado es “Gustavo Álvarez de Huachipato”, pero añade: “creo que la Católica se va a recuperar y va a ganar el campeonato. Se ha regalado todo el primer semestre, pero está cerca de los punteros”.

Por su parte, Coke Contreras expone que “el mejor entrenador de la primera rueda para mí es Gustavo Huerta. También me ha sorprendido el Coquimbo de Nano Díaz”. Complementa que “no sé si reaccionen los grandes. Católica es un desastre y la U no sé si lo logre. Por el tema de lo que es Cobresal en casa, puede tener una ventaja. Apostaría por Cobresal para campeón si sigue en racha”.

El crítico Óscar Wirth y César Vaccia

Óscar Wirth fue muy crítico y considera que “en realidad los rendimientos futbolísticos no me llegan, como sí me pasaba con el Nico Núñez, que se salió de los esquemas con Magallanes. Ahora no veo alguno llamativo. Pero por hacerse respetar en la altitud, Gustavo Huerta, que ha aprovechado esa ventaja”.

“Por ahora Cobresal es el equipo que tiene más cosas como para tener como candidato dentro de lo poco y nada que hay”, afirma Wirth.

Por último, César Vaccia fue tajante: “Gustavo Huerta creo que es el mejor técnico en lo que va” y destaca que “de los jugadores jóvenes me llama la atención Benjamín Chandía, de Coquimbo, y el Monito Aravena de la Católica”.