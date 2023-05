Coquimbo Unido cerró la primera rueda del Campeonato Nacional con triunfo ante Magallanes por la fecha 15 y se ubica tercero en la tabla a espera del Clásico Universitario suspendido. El DT del Pirata, Fernando Díaz, conversó con Paulo Flores y RedGol.

Consultado por el mejor entrenador y equipo de la primera rueda, Nano Díaz partió con todo medio en broma, medio en serio: “yo y Coquimbo”, dijo comenzando la amena conversación.

Tras sus primera respuesta explica y profundiza aclarando que “siempre he considerado que el mejor equipo es el primero y el mejor entrenador los que están arriba, creo que hay varios entrenadores que hicieron un buen trabajo: Gustavo Huerta, el de Huachipato y yo. Uno sabe cuando hemos hechos una buena labor”.

Entre las decepciones del torneo, Nano Díaz resta los bajos rendimientos de jugadores como Mauricio Isla en la Católica y Leandro Benegas de Colo Colo. Para el DT de Coquimbo el nombre no tiene discusión: Jordhy Thompson y su escándalo por violencia de género.

“Difícil porque hay varios jugadores. El jugador o un técnico no quieren andar mal, pero se generan situaciones. A veces tienes buena campaña y otras mala. Me cuesta encontrar un jugador que decepcionara. Puede que anden mal, pero no es a propósito, para mí las decepciones son jugadores que van contra una normativa. Para mí la decepción es Jordhy Thompson. Ese tipo de cosas no las soporto”, manifestó.

Por último, Nano Díaz aborda los candidatos para levantar la copa a fin de año: “nunca he sido adivino. No tengo temores, uno se ilusiona, pero son distintas obligaciones. Los grandes por planteles son los favoritos, pero me ha tocado estar en equipo no de los grandes y hemos peleado campeonato o ganar el título. Se puede, pero lo normal es que sean los de mayor inversión”.