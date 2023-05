Cuando el árbitro Juan Lara terminó el encuentro entre Universidad de Chile y Coquimbo Unido por el Campeonato Nacional, con victoria para los piratas por 2-1, el técnico Fernando Díaz levantó las manos al cielo.

Luego de mucho esfuerzo habían logrado vencer a los tres grandes del fútbol chileno, en el mismo torneo, donde derrotaron a Colo Colo en el Monumental y Universidad Católica en el estadio Francisco Sánchez Rumoroso.

Una situación que tiene muy contento al técnico Fernando Díaz, quien en conversación con Redgol, asume lo de ser el matagigantes del torneo nacional.

"Tenemos un plantel que es bien maduro, que es competitivo y teníamos la misión de intentar recuperar los puntos perdidos por secretaría. Entonces fue un partido muy intenso, los jugadores entendieron bien que hacer para ganar, como lo hicieron ante Católica y Colo Colo. Hemos sabido ser competitivos", comentó el técnico.

En ese sentido, asegura que cada vez que le toca jugar con los grandes de Santiago, se eleva la confianza del plantel, donde han sabido disputar este tipo de encuentros con su experiencia.

"La verdad que a mi me encanta jugar los partidos trascendentes, en mi carrera he tenido lecturas y buenos planteles que me han permitido disfrutar de partidos importantes. Con los equipos grandes siempre hay una trascendencia especial, más público en los estadios, el entorno está pendiente. Me gusta sentir esa adrenalina. Lo disfruto mucho y es parte de la base y experiencia como técnico", detalló.

Algo que lo hace inflar el pecho con su equipo de trabajo, porque sabe que estos marcadores lo hacen quedar en la historia dorada de Coquimbo Unido, por lo que lo llena de orgullo por sus jugadores.

"Lo que pasa es que después de ganar partidos, vas sabiendo la historia del club. No sabía que hace tiempo no ganaba. También me decían que nunca se había ganado a los tres grandes en el campeonato. Son medallitas que van quedando en la historia de los clubes. Eso me motiva mucho. En 30 o 40 años dirán 'la primera vez que se ganó en el Monumental fue con tal persona'. Eso queda en mi bitácora. Es rico, pero con respeto, eso me motiva mucho", profundizó.

Una situación que de inmediato hace ilusionar a sus fieles hinchas, aunque Fernando Díaz prefiere ser cauto ante el escenario que tienen por delante.

"Con eso tres puntos que no tenemos, por la planilla, estaríamos terceros a tres puntos de Cobresal, que sacó la ventaja dodne nosotros se nos restó, pero eso ya pasó. Tenemos potencial, sabemos de lo que somos capaces y se ilusiona mucho la gente. Pero tenemos que tener los pies sobre la tierra", finalizó.