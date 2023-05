Coquimbo Unido sufrió un gol inicial de Universidad de Chile. Pero pudo sobreponerse gracias a un doblete del argentino Rodrigo Holgado y venció por 2-1 a los azules en la 13° fecha del Campeonato Nacional 2023. Por cierto, los aurinegros se repusieron de dos derrotas consecutivas y pudieron vencer al equipo adiestrado por Mauricio Pellegrino.

Después del encuentro, Fernando Díaz tuvo palabras para esta victoria, que le sirvió para configurar su hegemonía ante los equipos grandes, pues condujo a que los Piratas vencieran a Colo Colo y la UC antes que al Romántico Viajero. Eso sí, en el cuerpo técnico del elenco porteño aún hace ruido la sanción por la mala inscripción de Fabián Carmona que les costó perder el partido ante Cobresal.

"Fue un partido muy difícil. Teníamos que mostrar que el equipo era capaz de dejar atrás los tres puntos que perdimos, no sé si injustamente, pero si los perdimos. Ahora los sentimos un poquito, el club, nosotros. Después lo conversamos y teníamos que confirmar que el equipo podía dejar esas cosas atrás. Y así fue", aseguró el entrenador del Barbón.

Asimismo, Fernando Díaz añadió que "encontré demasiado negativismo por perder dos partidos de visita. Resulta que de ocho partidos hemos ganado seis en casa. Yo entiendo que todos se ilusionen y no quieran perder puntos, pero ni el Real Madrid lo gana todo. Perdimos dos partidos de visita, hay momentos que eso va a pasar. Es así. Y cuando juegas de visita, estadísticamente los rivales por algún motivo son más fuertes".



Nano Díaz pone paños fríos: "Podemos tener ilusión, pero no nos pongamos una pistola al cuello"

Por cierto, Coquimbo Unido se metió en el 7° puesto del Campeonato Nacional 2023 pues llegó a 19 puntos, una cosecha que despierta las expectativas. A raíz de eso mismo, Fernando Díaz prefirió apostar por un mensaje que apacigüe aquel sentimiento.

"No hubo proyecciones de puntos. Sé que tenemos más que el año pasado, que si no fuera por los tres puntos estaríamos en los tres primeros lugares, que las actuaciones nuestras ilusionan a mucha gente, pero hay que poner los pies en la tierra. Soy el primero que se ilusiona, pero tenemos que tener muy claro que estamos en un proceso de estabilización, también en la parte deportiva", aseguró el ex DT de Unión Española.

Fernando Díaz también aseguró que "trabajamos para no tener los problemas que tuvo Coquimbo Unido las últimas dos veces que estuvo en primera división, que bajó y se salvó a último minuto. Creo que todos estamos ilusionados, pero todo debe partir con poner los pies sobre la tierra. Al técnico de Colo Colo, la U y la Católica cuando dicen de los planteles 'este equipo es nuevo, va a ser difícil pelear el Campeonato' y ustedes me lo exigen a mí. No creo que sean ustedes, la ilusión exige"

"Creo que podemos pelear a una copa y lo vamos a hacer. La misión del club es estabilizar. Si alcanza para pelear el torneo, extraordinario. Si alcanza para ir a una copa, bien. Este año pelear una copa y el próximo año, ir por el campeonato. No nos pongamos una pistola al cuello, podemos tener la ilusión. Pero perdimos dos partidos y casi cuelgan a los jugadores. No es así", apuntó también el Nano.