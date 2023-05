Universidad de Chile espera por su partido contra Coquimbo Unido como vista este miércoles en el marco de la fecha 13 del Campeonato Nacional. Los azules intentarán alcanzar la punta de la tabla de posiciones, objetivo que fue postergado en medio de la polémica y grave suspensión del Clásico Universitario ante la Católica.

El mediocampista Lucas Assadi habló a través de los canales oficiales de la U y adelantó lo que será el duelo contra los coquimbanos en el estadio Francisco Sánchez Rumoroso.

“Coquimbo es un rival muy difícil que se hace muy fuerte en casa, sabemos que juegan al contragolpe. Vamos a salir a ganar los tres puntos y hacerlo de la mejor manera, como siempre”, dijo Assadi.

El juvenil volante azul agrega en lo individual que “me ha tocado jugar más este último tiempo y me he sentido bien. Creo que es lo que uno trabaja en la semana, esforzándose y esperando el momento. Creo que lo esperé y se me ha dado de buena manera hasta el momento. Es gracias al trabajo día a día, el trabajar al cien y escuchar al profe; siempre los consejos de los más experimentados también ayudan y esperar el momento”.

La selección chilena sub 23

Por otro lado, Assadi abordó su participación en el último microciclo de la Roja sub 23 al mando de Eduardo Berizzo: “los trabajos fueron muy intensos. Fue una semana muy linda. Siempre es grato ir a la selección y participar de los entrenamientos. Lo valoro de buena manera porque siempre es importante estar ahí y es gracias al trabajo que hace uno en el club”.

“Fue lindo, a mí me tocó concentrar con (Cristóbal) Campos. Compartimos harto también con los jugadores de los otros clubes y nos llevamos bien, también conocí a otras personas. Fue bueno y muy importante estar ahí, muy grato”, sentenció Lucas Assadi.