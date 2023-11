En julio pasado comenzó un duro calvario para Francisco Rojas. El Murci fue acusado de hurto simple por el supermercado Líder ubicado en Departamental con Av Américo Vespucio, en la comuna de La Florida, y decidió empezar una cruzada para demostrar su inocencia. Los hechos ocurrieron el 10 de julio del 2023.

Rojas interpuso una demanda de indemnización de perjuicios por daño moral en el Juzgado de Policía Local de Macul. Y este miércoles fue el juicio del ex futbolista en contra de Walmart, la empresa propietaria del supermercado. Sin embargo, las partes no llegaron a acuerdo y continuarán envueltos en la trama judicial.

Alejandro Bitman, abogado del ex futbolista, entregó más detalles del juicio. “Se presentó el abogado del Líder, que no quiso llegar a acuerdo por ningún monto. Negando completamente los hechos ocurridos. Tampoco aportó pruebas al juicio, lo cual me pareció bastante extraño”, comenzó en relato a Las Últimas Noticias.

Bitman, además, agregó que él y Murci entregaron evidencias de que no hubo hurto y que la acusación es infundada. “Nosotros acompañamos todas nuestras pruebas para fundamentar el agravio que tuvo nuestro representado, en lo relativo a esta acusación de un hurto dentro del supermercado”, añadió el abogado.

La única prueba que falta por presentar, por parte de Líder, son los registros de seguridad. “Solicitamos las cámaras de vigilancia del día en que ocurrieron los hechos. Estamos a la espera de dichas cámaras para que el tribunal dicte la sentencia correspondiente”, detalló Bitman.

“Estamos bastante animados y conformes con que posiblemente nos podría ir bien en el juicio debido a que la defensa de Líder es bastante infundada. No presentaron prueba alguna, de ninguna clase. Se podría dar un fallo satisfactorio sobre la base de las cámaras de seguridad Ahí se podrá ver efectivamente el acto vulneratorio a la honra que sufrió”, agregó respecto a Rojas.

Bitman y el Murci esperan conocer, idealmente, la sentencia a fines de este año. “Dependerá de la carga de trabajo del tribunal, pero es posible que dicte sentencia a finales de diciembre o en enero”, sentenció el abogado respecto al caso.

¿Qué indemnización busca recibir Murci Rojas?

Francisco Rojas fue acusado de robo en el Supermercado Líder y demandó a Walmart, donde pide dos tipos de indemnizaciones distintas. Según su abogado, Alejandro Bitman, “estamos pidiendo una indemnización de 20 millones de pesos por el daño moral; además una multa de 300 UTM, que son casi 20 millones de pesos. Esto por incurrir en el incumplimiento de la normativa de la Ley de Protección al Consumidor, que iría a beneficio fiscal”.

