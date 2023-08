Francisco Rojas, el Murci, informó que interpuso una demanda indemnizatoria por perjuicio de daños moral contra una cadena de supermercados. El pasado 10 de julio el mundialista con la selección chilena en Francia 1998 fue acusado de robo por un guardia de Líder.

“Producto de los hechos de los cuales fue injustamente tratado por el supermercado Líder, habiendo dañado mi imagen y la de mi familia, he interpuesto una demanda de indemnización de perjuicios por daño moral, esperando que se haga justicia”, publicó el Murci en su cuenta de Twitter.

Según detalló el mismo Murci Rojas el día del incidente, el ex futbolista fue involucrado en un robo del que no participó en la tienda ubicada en Américo Vespucio con Departamental.

“Fui al Líder a ver un precio si era presencial o por Internet. Cuando salgo me dicen lleva algo ahí. Jajaja. Yo pensé que me estaban hueviando y le dije que nada. Que de arriba me dice que lleva algo. Ok, llame el gerente del local y me revisan. Nunca llegó el gerente”, contó el 10 de julio el ex futbolista.

Cabe recordar que además, Rojas relató trato vejatorio de parte del personal de seguridad de la tienda, junto a acusar del robo de la placa patente de su automóvil en el estacionamiento, mientras era revisado.

Junto a la selección nacional, Murci Rojas vistió las camisetas de La Serena, Colo Colo, Tenerife de España, SK Sturm Graz de Austria y Unión Española.