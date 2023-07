Un momento incómodo fue el que vivió Francisco Murci Rojas en un supermercado. El histórico lateral de los años 90, mundialista en Francia, fue acusado de robo por parte de los guardias del recinto, algo que el retirado futbolista no dejó pasar y denunció por Twitter.

“Fui a ver un precio, si era presencial o por internet. Cuando salgo, me dicen “lleva algo ahí”. Jajaja yo pensé que me estaban hueviando y no le dije nada. Hasta que de arriba me dicen “lleva algo”. “Ok, llame el gerente del local y me revisan”, respondí. Nunca llego el gerente”, relató mediante su red social el Murci.

Tras cartón, el autor del gol que le dio el título a Colo Colo en 1998, agregó que “la seguridad mala del Líder de Departamental con Vespucio. En el subterráneo están robando las patentes de los autos y no hacen nada”.

No se trata de un problema que haya evidenciado el Murci en solo una ocasión, ya que había levantado otra denuncia con respecto a lo mismo hace unas semanas, mediante la misma red social, mostrando la preocupación que le generó el tema.

¿En qué está Francisco Murci Rojas hoy?

El retirado futbolista, a sus 48 años, se mantiene ligado al fútbol y participa en actividades recreativas en el Programa Creo, el cual trabaja con distintas municipalidades y también participan otros retirados futbolistas, como su ex compañero en Colo Colo, Manuel Neira.

Francisco Rojas jugó 366 partidos en su carrera profesional, anotando 21 goles. En Chile jugó en Deportes La Serena, Colo Colo y Unión Española, mientras que en el extranjero estuvo en el Tenerife y el Sturm Graz. Ganó tres títulos con los albos, el torneo 1996, 1997 (Clausura) y en 1998.

Además, con la Selección Chilena jugó 31 partidos, siendo partícipe de los procesos eliminatorios de Francia 1998, Corea y Japón 2002 y Alemania 2006. Su gran logro con La Roja fue haber sido titular en el Mundial de Francia, donde Chile volvía a jugar una Copa del Mundo tras 16 años.