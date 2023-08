Fue el 10 de julio cuando Francisco Rojas abandonó el supermercado Líder, ubicado en la esquina de Américo Vespucio con Av. Departamental, La Florida, y se le acercó un guardia. El encargado de seguridad le pidió al Murci que no abandonara el recinto, ya que tenían sospechas de hurto.

En conversación con LUN, el ex mundialista de Francia ’98 relató cómo fue la situación, que lo llevó a demandar doblemente a Walmart Chile esta semana. La primera es por violar la ley del consumidor, donde esperan una multa de 300 UTM (19 millones de pesos). La segunda es por daños morales y perjuicios.

Rojas recuerda que eran las 11 de la mañana y que dicho guardia, al frente del supermercado, lo hizo mostrar su ropa para demostrar que no había robado. “Me demoré ocho minutos en entrar y salir, no llevaba nada. No hice nada, fui a revisar un precio, me vieron por las cámaras”, comenzó.

“Apareció el guardia, los reponedores y después cuando quise salir, me dijeron ‘lleva algo’. ‘¿Qué algo?’, respondí yo. Ahí pedí que llamaran al supervisor, al encargado de ellos y bueno. Les mostré mi ropa, les mostré la chaqueta, los bolsillos y no tenía nada”, agregó el Murci.

En la demanda el exfutbolista detalla que el precio que aparecía en la página web de Líder no era el mismo de la venta presencial. Por esa razón, fue a su auto a buscar bolsas y dinero en efectivo. “Pero al pasar por la zona de cajas, fui interceptado por un guardia que me detuvo y me acusó de haber hurtado productos al interior del supermercado”, destaca en la demanda.

“Esto ha sido muy lamentable para mí, ya que al ser una persona pública he tenido costos personales. Trabajo con mi imagen enseñando valores y disciplina”, explica. Rojas es profesor del Programa Creo, donde hace clases de fútbol a niños vulnerables de El Bosque, Macul y San Joaquín.

La demanda contra Walmart

Según explicó Alejandro Birman, abogado del Murci Rojas, hicieron dos demandas distintas contra Walmart Chile. En la primera buscan una multa de 300 UTM en contra del supermercado, lo que hoy equivale a $18.959.700. Esto, por infracción a la ley del consumidor.

“Sentimos que se vulneraron derechos constitucionales, como el derecho a la honra, a la integridad física de la persona, que están consagrados en nuestra Constitución”, comentó a LUN.

En la segunda, en tanto, piden una indemnización de 20 millones de pesos para el Murci Rojas por daños y perjuicios. “Hubo maltrato al realizar acusaciones totalmente infundadas de hurto, le hicieron mostrar sus vestimentas, fue sindicado de hurto frente a otras personas lo cual le generó un daño público por cuanto se le detuvo al momento de salir. Hubo daño moral, emocional y familiar. Buscamos disculpas públicas del Líder”, destacó Birman.