La temporada del fútbol chileno está en la recta final con Colo Colo y Universidad de Chile peleando por el título del Campeonato Nacional, con ventaja de dos puntos para los albos a falta de dos fechas.

En paralelo a la lucha por el título, la U y Colo Colo ya piensan en lo que será el plantel del próximo año y uno de los primeros nombres en aparecer en órbita es el delantero y figura de Everton, Rodrigo Contreras.

Pero Colo Colo y la U no son los únicos tras los pasos del argentino de 28 años como refuerzo. Es que Universidad Católica también está tras sus pasos, completando el tridente de los tres grandes. El Tucu confirma el interés y se deja querer.

En conversación con Sports Center de ESPN, Rodrigo Contreras manifestó que “lo que me dijo mi representante es que sí, los tres equipos grandes preguntaron por mí. Las condiciones y todas esas cosas, ahí veremos”.

Contreras se deja querer por Colo Colo, la U y la UC

“Uno como jugador siempre quiere mejorar, quiere siempre crecer en lo deportivo. Para mí es un honor o un orgullo que los tres grandes se fijen en mí, si se da la posibilidad de jugar en uno de los tres, para mí sería un honor y lo tomaré con la mayor responsabilidad posible”, agrega.

Tucu Contreras puede ser refuerzo de cualquiera de los tres grandes en 2025.

Pero el Tucu Contreras no quiere perder el foco y por ahora su cabeza está en terminar de la mejor manera con Everton, club que se ubica sexto en la tabla y pelea por alcanzar cupo de Copa Libertadores y mantener el boleto a la Sudamericana.

“Lo que tengo en mente ahora es terminar de la mejor manera posible con Everton, entrar a copas, estar bien acá, no sé tampoco que irá a hacer Everton. Conmigo no se han comunicado sobre si harán uso de la opción de compra o no. Trato de estar tranquilo, ayudar a mis compañeros y después veremos que pasará el año que viene. Jugar en un equipo grande sería muy importante para mi carrera”, sentenció.

Hasta ahora Contreras ha marcado 15 goles en el Campeonato Nacional con Everton y es el segundo máximo artillero del torneo, superado sólo por el intratable Fernando Zampedri de la Católica.