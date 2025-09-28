La Roja debutó con un agónico triunfo en el Mundial de Chile Sub-20, donde los elegidos por Nicolás Córdova, con grandes sorpresas, lograron vencer en los descuentos a Nueva Zelanda.

La nómina del DT de la selección chilena llamó la atención al ser revelada debido a las grandes ausencias que tenía la planilla, entre ellos Damián Pizarro, Iván Román y Cristofer Hidalgo, este último conversó con AS sobre el no estar entre los elegidos para representar al país, a pesar de su buen presente en Brasil.

La ausencia de Cristofer Hidalgo de la Roja

El jugador pasa por un gran momento en el Campeonato Paulista Sub 20, donde milita en Gremio Novorizontino, equipo de la serie B del Brasileirao.

Sobre no estar en la nómina, el jugador de 18 años señaló: “Igual me llamó la atención no ser llamado, pero yo trabajo para mí mismo. Sería bonito representar a la selección, pero -como dice mi madre- todo a su debido tiempo”.

Agregando que nunca fue contactado por nadie de la federación. “Solo cuando estaba en Chile, en Curicó, para una Sub 17. Fueron a verme un par de partidos y mis entrenadores me decían que habían preguntado por mí”.

En la misma línea, al ser consultado por la nómina y los pocos jugadores chilenos que juegan en el extranjero, comentó que le llama la atención. “Porque para mí el Campeonato Brasilero es más fuerte que el de Chile en Sub 20. Tomás Roco viene haciendo un campeonato bueno. Yo venía viendo sus partidos: él venía haciendo goles y asistencias. Se me hizo raro que no estuviera entre los 21 convocados”.