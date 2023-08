Una nueva intervención tuitera en contra del arbitraje chileno, por parte de Javier Castrilli, desató otra polémica en el fútbol chileno. Todo se originó por la jugada en la que Felipe González decidió no cobrar penal en el duelo entre Universidad Católica y Audax Italiano.

El penal sobre Zampedri no sancionado por Felipe González al considerar ‘sin intención’ es un error, de carácter conceptual, tan errático como anacrónico y grave, por el tiempo que lleva la modificación reglamentaria que quitó el término ‘deliberadamente’ e incorporó la ‘imprudencia”, sentenció el argentino.

Y si bien Felipe González no fue castigado por la comisión de árbitros que preside Roberto Tobar, lo cierto es que esta entidad salió a aclarar que efectivamente la acción correspondía a ser cobrada como penal y que la interpretación de González fue errónea.

“Sin intención demuestra imprudencia en movimientos al impactar al adversario. Es penal. No importa distancia del balón, dirección de la marcha y otras tantas pavadas que sostiene la ignorancia. Que un árbitro de Primera sostenga esa vieja creencia es una burrada total”, agregó Castrilli

“No sé cuáles son sus intenciones”

Y en conversación con La Tercera, el réferi apuntado evitó entrar en la polémica, aunque reconoció desconocer los motivos que llevan al argentino a acusarlo. “Desconozco cuáles son las intenciones del señor Castrilli. La verdad es que mi enfoque es dirigir cada partido y estar en la dirección del sindicato”, destacó.

Además afirmó que no le afectan los comentarios en redes sociales. “No me pronuncio de los comentarios que puedan hacer ellos. Esa es una mirada desde afuera. Yo me debo preocupar de los comentarios que hagan la Comisión de Árbitros actual o la ANFP, que afectan directamente mi trabajo y mis funciones”, agregó.

El juez fue parte del duelo que esta semana se jugó por Copa Sudamericana, entre Botafogo y Guaraní. “Nos fue bien tanto en la cancha como en la cabina. Es bueno decirlo, porque no todo es malo en nuestro trabajo”, lanzó el réferi, quien desde el fin de semana estaba en pleno foco de polémica.