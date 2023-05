Fabián Orellana sigue con su vida. Se ha abocado a disfrutar su experiencia en la Kings League y también a jugar pádel, entre otras tantas actividades. Este martes 30 de mayo, el Histórico surgió como opción para ser refuerzo de Deportes La Serena.

La información surgió a raíz de que el periodista Héctor Guillermo Fábregas comentó que los Papayeros se pusieron en contacto con el talentoso atacante de 37 años, quien está sin club desde que rescindió su contrato con Universidad Católica.

A raíz de esta información, el autor de aquel inolvidable gol a Argentina el 15 de octubre de 2008 usó su cuenta de Instagram para descartarla de plano. “No entiendo tanta MENTIRA”, escribió Orellana en una historia.

“Que si voy a Magallanes, que ahora hablaron conmigo para ir a Deportes La Serena”, agregó el otrora delantero del Xerez, el Eibar, el Valencia y el Celta de Vigo.

Fabián Orellana desmiente que haya chance de ser refuerzo de La Serena

Pero el mensaje de Fabián Orellana no se quedó ahí. “¡Yo no he hablado con nadie!”, aseguró el talentoso jugador surgido de las divisiones inferiores de Audax Italiano, casi como para dejar claro que buscar club no es una de sus prioridades.

“¡¡Y en este momento estoy muy feliz así!!”, agregó el Histórico, para terminar de disipar las dudas respecto de su futuro en el fútbol profesional. ¿Habrá nuevo desafío para él? El tiempo y Orellana tendrán la respuesta.

Revisa la respuesta de Fabián Orellana para desmentir acercamientos con La Serena