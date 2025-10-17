Esteban González siempre ha mostrado mucha mesura. A pesar de la gran campaña que cumple con Coquimbo Unido, elenco con el que debe sacar ocho puntos en las próximas siete fechas para ser campeón, señala que la vuelta olímpica no está asegurada.

Es más: sabe que hinchas y la prensa sacan cuenta sobre el rival contra el que pueden bajar esa estrella, siendo su clásico Deportes La Serena uno de ellos. Algo que al Chino González no le hace cosquillas.

“Respetamos a los rivales, no hablamos de título y que quede claro: nosotros no elegimos un rival para poder ganar ni para levantar una eventual copa. Al contrario, trabajamos en cada partido como si fuera el último”, declaró antes de enfrentar a Colo Colo.

Agregó que “el equipo respeta a los rivales y se sacrifica al máximo, entonces más que dejar un legado o nuestro nombre en una pared, jugamos como si fuera el último partido. Ha sido difícil sostener esto, pero gracias a los jugadores estamos compitiendo”.

El Chino González mantiene la serenidad en Coquimbo

En Coquimbo buscan “rebelarse” ante Colo Colo

El técnico pirata eso sí dejó un mensaje para sus jugadores. “Hay que rebelarse al sistema, así somos nosotros, lo queremos todo. La única forma de competir es estar todos juntos, es la tónica de Coquimbo todo el año. Este equipo va a salir con todo, tenemos hambre y la saciedad la encontramos en la cancha”, estableció.

Además mantuvo la humildad. “Que los jugadores hablen por mí, después veremos si estaremos en alguna parte, ahora hay que disfrutar el proceso”, confesó.

Sobre Colo Colo, el próximo rival coquimbano, contó que “esperamos ese partido con mucha tranquilidad, los días de receso y preparación fueron bien recibidos por el plantel. Nos sacamos la carga de trabajo que teníamos y podemos preparar esta segunda parte del año que es súper importante”.

“En relación a Colo Colo hemos analizado al rival, con el respeto que se merece por la jerarquía individual que tiene, independiente de la posición en la tabla y el cambio de entrenador que tuvieron. Me parece que el equipo va a llegar bien, en óptimas condiciones para competir”.

Finalmente está contento por el furor que hay en el puerto. “Que el público nos acompañe en masa, se llene el estadio. Muy bien por la ciudad, por el club y que los jugadores así tengan un envión anímico importante”, cerró.