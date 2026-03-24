Rangers de Talca ha tenido un duro comienzo de temporada donde no han podido despegarse del final de la tabla, resultados que llevaron a un cambio en el banquillo donde Erwin Durán dejó su puesto como DT y asumió Jaime Vera. Pero no es el único cambio que realiza el equipo.

La escuadra busca el ascenso esta temporada y con cinco fechas disputadas no han podido salir del puesto de colista con tan solo 1 unidad rescatada tras un empate. Esto ha generado un terremoto interno en busca de revertir la situación.

Los cambios en Rangers

Según revela el medio PrimeraBChile “estamos en condiciones de confirmar que Mauricio Segovia, gerente deportivo, dejará su puesto“.

Segovia fue uno de los más criticados por el duro momento de la escuadra. “Si bien aún no ha sido oficializado por el club, la salida de Segovia es un hecho y se da en medio de una crisis deportiva que tiene a Rangers en el último lugar de la tabla de posiciones de Primera B, con apenas un punto en cinco presentaciones”.

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Agregando que el gerente deportivo ha sido muy cuestionado. “Le tocó elegir a Germán Cavalieri como DT en la recta final de aquel torneo, técnico que llegó para salvar al equipo de la Segunda División. El 2024 conformó el plantel que estuvo a punto de ascender a Primera División, optando primero por Juan José Luvera y luego por Emiliano Astorga para el segundo semestre”.

Añadiendo que tras un 2025 donde estuvieron cerca de lograr del objetivo principal que era ascender, este año el panorama cambio radicalmente. “No logró sostener una base importante de los jugadores que estuvieron cerca de ascender y esta temporada, con el equipo en el último lugar, su ciclo en el club talquino llegó a su fin”.

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