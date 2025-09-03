El verdugo de Colo Colo en Copa Libertadores, Fortaleza, atraviesa un complejo presente. Pese a clasificar al torneo internacional y avanzar hasta 8vos de final, el club brasileño pasa por un verdero terremoto deportivo esta temporada.

El equipo en donde milita el chileno Benjamín Kuscevic logró avanzar segundo en su grupo, pero quedó eliminado fernet a Vélez. A esto se suma su pésimo presente en el brasileirao, donde marcha en zona de descenso con apenas 19 puntos.

La crisis se agudizó tras la sorpresiva salida del técnico Renato Paiva, quien se enteró de su despido a través de los medios de comunicación y no por la dirigencia.

Tras un mes, Fortaleza despide a su DT

Según informó Olé, recién la noche del martes el entrenador fue citado a una reunión en la que le confirmaron la decisión y le pidieron disculpas por la falta de prolijidad en el manejo del asunto.

Renato Paiva duro solo un mes en el cargo. (Photo by Stu Forster/Getty Images)

Paiva alcanzó a dirigir solo 10 partidos al mando del club, un ciclo muy breve marcado por la eliminación en Libertadores ante Vélez y por marginar a uno de los históricos del equipo, Deyverson.

Mientras tanto, el club en donde juega Benjamín Kuscevic quedará bajo la dirección interina de Léo Porto, actual DT del equipo sub-20, hasta concretar la llegada de un nuevo entrenador al equipo que lucha por no caer en el descenso esta temporada con 12 fechas aún por disputarse.

Benja Kuscevic esta en duda en la Roja

El defensa nacional que juega en el club brasilero estaría en duda para el próximo partido de la Roja debido a una lesión producida durante el partido contra Vélez en agosto pasado, por este motivo aún no se sabe si podrá ser parte del encuentro de eliminatorias contra Brasil este jueves.

Sin embargo, aún queda el partido contra Uruguay, por lo que solo queda esperar si podrá sumarse al encuentro.

