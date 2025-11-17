Manuel Sánchez es un DT chileno que en 2020 se tituló en el INAF. Por estos días, el Instituto Nacional del Fútbol está en el ojo de la polémica. De hecho, durante la semana pasada estuvo tomado y varios alumnos emplazaron directamente a Pablo Milad, presidente de la ANFP.

La queja más común de los matriculados en el establecimiento es que son parte de “una fábrica de cesantes”. Algo que fue analizado desde Eslovaquia por Sánchez, quien se la jugó con todo por su carrera de entrenador profesional. Dejó de lado la ingeniería comercial para eso.

A pesar de que es agradecido, también es exigente. “Mi visión es crítica. No puedo ser negativista ni hablar mal de INAF. Es mi otra alma máter y la institución que me dio la posibilidad de estudiar y estar donde estoy ahora”, le contó el DT de 35 años a RedGol.

Manuel Sánchez desde Eslovaquia, donde lidera un proyecto del fútbol formativo. (Cedida).

“Yo había estudiado en una universidad pública. Ahí la exigencia es elevada, si uno no se prepara se echa los ramos y la carrera. Mala suerte no más. En el INAF, la malla curricular que me tocó me dio las herramientas para poder desarrollarme donde estoy“, apuntó el jefe del fútbol base del Stará L’ubovna, en la segunda división eslovaca.

Un análisis que complementó así. “En comparación con los colegas europeos del proyecto en República Checa y acá, siento que tengo un poquito más de recursos de ellos. Lo digo con honestidad, objetividad y visión crítica. Son herramientas mejores que los colegas europeos porque el curso es muy breve. Pero siempre critiqué que la exigencia era muy baja”, reconoció Manuel Sánchez.

Para el DT chileno Manuel Sánchez, quien también pasó por Nicaragua tras haberse titulado del INAF, hay un punto clave para que los profesionales salidos de aquel centro educacional sean mejor considerados. Tiene que ver con lo que desmenuzó en la primera parte.

“Siento que el INAF, si tuviese una exigencia alta, tendría un perfil profesional mejor preparado. Y no habría tantos cesantes. Es un campo laboral muy reducido el del fútbol profesional. Hay un factor que lo da la práctica y la experiencia en cuanto a la gestión de planteles”, expuso Sánchez.

Agregó que “estudiar para ser entrenador no es algo convencional. Si quieres estudiar eso es porque te apasiona y quieres dedicarte a eso. Entiendo que si entras al INAF en cualquier modalidad es porque quieres aprender y ser un aporte al fútbol nacional. Hay que tomárselo en serio”.

“Siento que si te tomas la carrera en serio, la malla curricular del INAF sí entrega herramientas para desarrollarse en el fútbol. Lo otro lo da la práctica y la capacitación continua. Pero el trabajo elemental y la base del INAF te permite entender a cualquier entrenador del mundo. No será chino mandarín ni hablar de física cuántica”, reconoció Sánchez.

Manuel Sánchez se abre paso en Eslovaquia. (Cedida).

Entre sus compañeros figura Marco Gracia, quien hoy trabaja como ayudante técnico en Panamá. Y Mario González, asistente de Tatiele Silveira en Colo Colo Femenino. Tuvo de profesores a Rodrigo Valdés y tres que tuvieron diversos pasos por Colo Colo: Rodolfo Madrid, Claudio Rojas y George Biehl.

“Biehl fue de los que más aprendí. Él exigía mucho, si no estudiabas te ibas a la punta del cerro. Eso me desafío y me hizo sacar lo mejor de mí”, refrendó Manuel Sánchez, quien sueña con seguir abriéndose paso en el Viejo Continente en el fútbol profesional.