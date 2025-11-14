Crisis en el INAF: Alumnos se toman el recinto de Quilín y exigen presencia de Pablo Milad

Un nuevo escándalo se produjo este viernes en las cercanías de la ANFP y de la Federación de Fútbol de Chile, esto porque el INAF, el Instituto Nacional del Fútbol, Deporte y Actividad Física, institución educativa donde se preparan los futuros entrenadores de fútbol, técnicos y árbitros fue tomado por parte del alumnado de la institución.

Los motivos tras la toma del establecimiento ubicado en Avenida Quilín 5635, de acuerdo a lo que informa el sitio web FastCheck, se debe a que la rectoría habría incumplido una serie de acuerdos alcanzados para asegurar condiciones mínimas de funcionamiento.

Estudiantes piden la presencia del rector y de Pablo Milad

Los estudiantes exigen la presencia del rector de la entidad, Martín Mihovilovic, y del presidente de la FFCh y de la Asociación Nacional de Fútbol Profesional, Pablo Milad, esto con el objetivo de canalizar las demandas exigentes e incumplidas por la entidad.

Esto debido al incumplimiento en los compromisos que fueron pactados el pasado jueves 30 de octubre y que contemplaban tres aristas: disponer de canchas para la realización de prácticas en todos los niveles y secciones; habilitar camarines durante los distintos horarios de clases prácticas; y finalmente, garantizar la presencia de personal médico en las canchas donde se desarrollen actividades.

De todo este petitorio, los estudiantes señalaron que solo se ejecutó lo relativo a los camarines, lo que provocó que, tras nuevas reuniones sin definiciones, se decidiera iniciar la movilización y posterior toma del recinto.

Vale destacar que la presencia de Milad esta jornada está descartada, pues el Presidente de la Federación y de la ANFP, acompaña a la selección chilena de Nicolás Córdova en sus últimos amistosos del año en Rusia, frente al combinado local y Perú.

Uno de los primeros periodistas en informar lo sucedido fue Fernando Agustín Tapia, el comunicador de TVN publicó en su cuenta de “X” una imagen con uno de los carteles de la toma y señaló: “Denuncian graves irregularidades económicas y de funcionamiento. Lo califican como una estafa”.