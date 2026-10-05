El libro aborda el recorrido de deportistas con ascendencia croata que marcaron un hito en el Siglo XX y también entrevistas a figuras contemporáneas.

Chile es un país en el que convergen muchas culturas. Una de ellas es la croata, que tiene más de 200.000 descendientes en el país y que ha sido importante para el desarrollo del deporte nacional.

Por lo mismo es que recién se lanzó un libro con esta historia. “POTOMCI, el legado de la sangre croata en el deporte chileno”, es el título correspondiente a una crónica de investigación, actualidad y cultura realizada por los periodistas Mario Bravo Varillas y Patricio Drago Torrijos.

El trabajo de 150 páginas busca reflejar la destacada y permanente contribución de la diáspora croata y sus descendientes en el desarrollo y práctica de la actividad deportiva nacional.

El texto aborda inicialmente el recorrido de algunos de los primeros atletas con ascendencia croata que representaron a Chile en torneos internacionales, campeonatos mundiales e incluso olimpiadas durante la primera mitad del siglo XX: Antonio Jadresic (salto alto), Pedro Goic (lanzamiento del martillo), Myriam Yutronic lanzamiento del disco) y Juan Ostoic (básquetbol), entre otros.

El libro que describe el aporte croata al deporte chileno

Las entrevistas del legado croata en Chile

Luego incluye un capítulo con 20 entrevistas exclusivas a diversas figuras contemporáneas que han brillado en diferentes disciplinas del quehacer deportivo, ya sea como competidores, dirigentes o comunicadores.

Ellos son Boris Garafulic (automovilismo); Iván Morovic (ajedrez); Romina Bonacic (hockey); Sofija Tepes y Juan Papic (tenis de mesa); Pablo Coro y Edgardo Tadic (básquetbol); Nicolás y Matías Garafulic (rugby); Dusan Bonacic (vóleibol); Vladimiro Mimica (comunicaciones); Alejandro Peric, Peter Dragicevic, Neven Ilic y Harold Mayne-Nicholls (dirigencia) y, Luka Tudor, Nicolás Peric, Felipe Seymour, Ronnie Radonich y Milovan Mirosevic (fútbol).

Como complemento, efectúa un recorrido geográfico-cultural que da cuenta de las ciudades y poblados de donde provienen los familiares directos de los entrevistados, como una manera de promover el conocimiento de Croacia, su territorio e historia.

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Por último, incorpora una crónica sobre la joven figura de la natación y el waterpolo nacional, Slavo Dekovic, quien represente el futuro de un legado que pretende seguir marcando pauta en el deporte chileno.

El presente libro, que es una iniciativa del Círculo de Profesionales y Empresarios de Ascendencia Croata (CPEAC), cuenta con el patrocinio y cofinanciamiento de la Oficina Central del Estado para los croatas fuera de la República de Croacia y será lanzado oficialmente en las ciudades de Santiago, Viña del Mar, Punta Arenas y Antofagasta, a partir del 8 de octubre.

“A lo largo de generaciones, los integrantes de la numerosa diáspora croata en Chile han sabido integrarse plenamente a la sociedad, conservando el orgullo por sus raíces y transmitiendo valores como el trabajo honesto, el sacrificio, la responsabilidad y la permanente búsqueda de la superación”, señala Mario Bravo Varillas, director del CPEAC y coautor de la obra literaria.

“Los protagonistas de estas páginas son herederos de esa tradición. Cada uno ha engrandecido la memoria de sus antepasados y honrado el legado de aquellos inmigrantes que emprendieron un largo viaje hacia una tierra desconocida con la esperanza de construir un futuro mejor para sus familias”, agrega el escritor.