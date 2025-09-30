No hay duda que el agente Fernando Felicevich ha sido muy importante en la carrera de Alexis Sánchez, que cada cierto tiempo se deja ver junto al poderoso empresario argentino dueño de Vibra Fútbol, empresa con la que asesora al goleador histórico de la selección chilena.

Y a varios otros talentos que están en la Roja, como Lucas Cepeda, Arturo Vidal y Vicente Pizarro. También tuvo en su alero a varios talentos de las selecciones juveniles, aunque uno de ellos no ha podido despegar y ha lanzado varias críticas a Felicevich.

Se trata de Alberto Letelier, un volante ofensivo surgido en las inferiores de O’Higgins que tuvo un paso a préstamo por Deportes Santa Cruz y que le atribuyó mucha responsabilidad a Felicevich por el fin de su carrera. Es más, cuando Sánchez compartió una historia de Instagram donde mostraba un asado junto a FeFe, retrucó con mucha fuerza y dio que hablar.

Hoy aclara un comentario que dejó la grande en el Instagram de Alexis Sánchez

“Mí ídolo de la vida con uno que me cag… la vida, Fernando Felicevich… Mataron el sueño de un niño, se encargaron de no encontrar club en ninguna parte”, escribió el oriundo de Machalí en la cuenta de Alexis Sánchez.

Palabras que a más de dos meses de lo ocurrido, el propio Letelier salió a aclarar. Para el jugador el comentario no era contra Maravilla, sino que contra el poderoso agente.

“Yo nunca había o alguna vez publiqué algo de Alexis. Lo sigo ahora que está en Sevilla y para mí, lo que está haciendo él de mantenerse 20 temporadas afuera es algo único, o sea, yo lo valoro demasiado y creo que se tomaron mal lo que dije, se malinterpretaron mis palabras porque yo no quise hablar mal de él“, comentó el formado en O’Higgins a 24 Horas.

Sobre dicho comentario que dejó la grande, agregó que “yo quise hablar sobre “¿cómo estás al lado de alguien que causa muchos problemas acá?”. Quizás (Alexis) no sabe o quizás sí, uno nunca sabe, pero los clubes siempre saben en realidad. A mí me dolió que subiera una publicación sabiendo todo lo que pasa detrás”.

Es más, Alberto Letelier reitera su idolatría por el jugador del Sevilla, pero su parecer sobre Felicevich se mantiene al momento de anunciar su retiro del fútbol a los 21 años.

“Sigo manteniendo mi punto de vista de decir eso sobre el tema de Alexis y sigo manteniendo lo mismo de Fernando Felicevich porque a ellos finalmente no les conviene hablar ni lo harán”, cerró en charla con 24 Horas.