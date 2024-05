El delantero argentino y héroe del ascenso a Primera fue enfático en asegurar que hoy "no estamos a la altura de lo que es el equipo".

No están las cosas bien en Cobreloa. Desde que le ganaron el Clásico a Colo Colo, no volvieron a conocer de victorias. Una mala racha que ya sacó al técnico Emiliano Astorgay que los tiene coqueteando con la opción de caer a Primera B.

Un nivel que los obliga a realizar feroces autocríticas, y son los hombres de experiencia en el plantel los que toman la batuta. Ese es el caso del delantero Cristián Insaurralde, que no ocultó su molestia por el actual momento futbolístico del equipo.

“Venimos padeciendo esto hace rato. Es un miedo constante, miedo de presionar, miedo de salir, miedo de atacar, miedo de entrar el área, miedo de jugar la pelota. Es un miedo constante y contra eso no hay nada qué hacer”, afirmó el héroe del ascenso a Primera en Cobreloa al medio En la Línea.

En esa línea, Insaurralde agrega que “necesitamos sacudirnos y dejar de mirar los partidos como si fueran una pichanga entre amigos; tomarlos como juegos profesionales es algo que debemos entender todos. Tenemos que dejar atrás el miedo con que salimos a jugar, porque nos deja sin reacción”.

Cristián Insaurralde realiza autocrítica al nivel de Cobreloa en el torneo (Photosport)

Finalmente, Gary es enfático en afirmar que en la actualidad “no estamos a la altura de lo que es Cobreloa, de lo que pide Cobreloa, me incluyo. No se salva nadie, somos todos responsables por la situación del club“.

¿Cómo ha sido la campaña de Cobreloa e Insaurralde?

Luego de ser el responsable de devolver a los Zorros del Desierto a Primera División, el argentino es uno de los futbolistas más rescatables del equipo, con 912 minutos en cancha durante 11 encuentros, donde registra cuatro goles y tres asistencias.

A nivel colectivo, Cobreloa suma seis partidos consecutivos sin victorias, y en la Tabla de Posiciones se ubican en el 13° lugar con 14 puntos, a dos de los puestos de descenso, hoy a manos de Deportes Copiapó.

