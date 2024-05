Los hinchas de Cobreloa se pronunciaron contra el plantel después de la fea derrota frente a Universidad Católica en el Campeonato Nacional. El cuadro loíno vencía por la cuenta mínima y tenía un hombre más hasta los 35′, pero terminó cayendo por 4-1 en un amargo sábado en el Santa Laura.

Después del encuentro, un grupo de aficionados dialogó con los jugadores y expresó el gran dolor por el momento que atraviesa el club. El Zorro está a solo dos puntos de la zona de descenso. Con gran respeto, una reconocida hincha se hizo sentir frente al plantel.

“Acá somos muchos los que estamos, el esfuerzo que nosotros ponemos por este color tú no lo sabes. Tenemos una directiva de mierda que ni siquiera los apoya, pero mira la barra. De repente no nos importa el marcador, pero sí que ustedes sientan la pasión y el dolor de nosotros”, relató.

“Me voy llorando, ¿sabes por qué? No por la cagada de resultado, sino porque siento que ustedes no mojan la camiseta como nosotros tenemos la pasión. Yo puteo, todo lo que quieras, pero si veo que mi Cobreloa pierde, mojando la camiseta, no me va a importar”, ilustró.

Cobreloa no celebra desde el triunfo frente a Colo Colo en el Estadio Monumental el pasado 15 de abril. Después de eso, los loínos perdieron contra Audax Italiano, Ñublense, Everton, Deportes Copiapó y Universidad Católica, y empataron con Deportes Iquique.

Los malos resultados serán algo que deberá revertir Dalcio Giovagnoli, quien asumirá el puesto de entrenador dentro de los próximos días. Cobreloa marcha en la duodécima posición de la tabla con 14 puntos y solo está arriba de Cobresal (12), Copiapó (12) y Unión La Calera (8).

