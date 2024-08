A comienzos de esta semana, en la previa al duelo clave ante Colo Colo, apareció la información que en Coquimbo Unido existía un “quiebre total” entre el plantel de jugadores y su entrenador Fernando Díaz, lo que explica sus últimos resultados negativos.

De acuerdo al periodista Rodrigo Morgado, de Radio San Bartolomé, “el técnico hace cinco o seis partidos que no viaja con los jugadores a los partidos de visita”, y añade que “hay jugadores que están bajo rendimiento y inexplicablemente no salen del equipo. Acá la cuestión es netamente convivencia“.

Inmediatamente desde Coquimbo salieron a desmentir los dichos de este periodista. Primero fue el arquero y capitán Diego Sánchez, quien afirmó a TNT Sports que “no hay ni una chance de que el plantel esté dividido“, y agrega que “cuando el equipo anda mal, comienzan a inventar estupideces“.

Ahora fue el turno del propio Fernando Díaz, que en conversación con La Tercera fue enfático en asegurar que “este es un grupo que, en líneas generales, dirijo hace años. No hay opción de que estemos divididos o de que no nos hablemos”.

Fernando Díaz aclara si hay quiebre en Coquimbo

“Después de la neumonía, me prohibieron viajar en avión y estar en la altura. También viajar en bus, para evitar contagios. Cuando viajaba, lo hacía en mi auto. Hubo partidos a los que no pude ir, como ante Cobresal, en El Salvador, por ejemplo”, agrega Nano.

Incluso, Díaz agrega que “en el partido con Ñublense me estuve congestionando y me taparon antibióticos”, y que toda esta situación personal “está en conocimiento de las autoridades de la institución“, en particular del presidente de la Comisión Fútbol de Coquimbo, Jorge Contador.

Fernando Díaz descarta quiebre con el plantel de Coquimbo Unido (Photosport)

Para finalizar, y junto con deslizar que le pareció curioso que se diera a conocer esta noticia en la previa al duelo con Colo Colo, el estrategaaurinegro confirmó que “viajamos en el mismo avión y vamos a llegar al Monumental en el mismo bus“.

¿Existe quiebre en el plantel de Coquimbo Unido con el técnico Fernando Díaz? ¿Existe quiebre en el plantel de Coquimbo Unido con el técnico Fernando Díaz? YA VOTARON 0 PERSONAS

Toda la actualidad del fútbol chileno e internacional en la palma de tu mano. Sigue el grupo de WhatsApp de Redgol y encuéntranos también en Google News.