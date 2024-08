Explota la interna de Coquimbo Unido, así al menos lo hace saber una información periodística, pese a que el club se mantiene firme en la pelea por el título en el Campeonato Nacional.

Los Piratas, luego de caer en casa ante Deportes Iquique, se ubican en el tercer lugar de la tabla de posiciones, al igual que Universidad Católica, con una diferencia de dos unidades de Universidad de Chile, el puntero.

Pero fue el periodista Rodrigo Morgado, quien en el programa Golazo RSB, entregó detalles de un problema interno del club, que tiene que ver con un quiebre de los jugadores con el técnico Fernando Díaz.

“Tengo entendido que no tiene que ver con una situación médica, según lo que me han dicho. El técnico hace cinco o seis partidos que no viaja con los jugadores a los partidos de visita, lo que, obviamente, es inaceptable”, explicó.

Los problemas que dividen a Coquimbo Unido

Desde la ciudad de Coquimbo revelan que hay situaciones que el están pegando al plantel, lo que ha provocado una baja en su rendimiento, pese a que siguen encaramados arriba.

“Esta situación escapa a una cuestión de esquema, de más adelante o más atrás. Hay jugadores que están bajo rendimiento y inexplicablemente no salen del equipo. Acá la cuestión es netamente convivencia. Hay que ver los resultados desde La Calera en adelante”, detalló.

Por lo mismo, el periodista hace un desglose de los resultados que ha obtenido Coquimbo Unido, tanto en el Campeonato Nacional como en la Copa Chile, para explicar su versión.

“Miremos los partidos, Coquimbo le gana a Calera colista, le ganó a la reserva de la Católica, empató con Palestino, empató con Brujas y Trasandino, le gana a Cobresal y pierde con Cobresal. Le ganó a Ñublense, en un partido que no debería haber ganado poque nadie habló del VAR que le anulo un gol a Ñublense”, profundizó.

